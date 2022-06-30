北约新战略概念提到北京什么

北约/中国

北约马德里峰会6月29日批准了新“战略概念”。这个新战略概念规定了北约的优先事项，核心任务与战略。首次提到中国当局的做法对北约成员国安全和利益构成挑战。

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北约未来十年的新战略概念描述了北约面临的安全环境，重申了其价值观，阐述了北约存在的理由，即盟国的集体防御。它还界定了北约的三项核心任务：威慑和防御、危机预防和管理及合作与安全。

这份文件将俄罗斯定义为对北约盟国安全的"最重要和最直接的威胁"，并首次通过写入“北京对北约联盟国家的安全、利益和价值观构成挑战，来讨论中国问题。

中国挑战

北约新“战略概念”文件的第13条说：中华人民共和国显示的野心和胁迫性政策与我们的利益、安全和价值观相悖。

它使用广泛的政治、经济和军事工具来加强其在世界的存在并投射其权力。同时，它对其战略、意图和强化军事保持模糊。

它以北约盟国为攻击目标的混合恶意行动或网络行动、敌对言论和造谣活动，破坏了北约联盟的安全。

它试图攫取对关键技术和工业部门、关键基础设施以及战略材料和供应链的控制权。

它利用经济杠杆来建立战略依赖关系并增加其影响力。

它正在努力破坏基于规则的国际秩序，特别是在空间、网络和海洋领域。

中华人民共和国和俄罗斯联邦之间不断深化的战略伙伴关系，以及它们联合起来破坏基于规则的国际秩序的企图，与我们的价值观和利益背道而驰。

第14条：我们仍然愿意以建设性的方式与中华人民共和国进行互动，包括为了提高彼此的透明度，目的是保护北约联盟的安全利益。

我们将作为盟国负责任地共同努力，应对中华人民共和国对欧洲-大西洋安全构成的系统性挑战，并确保北约仍然有能力长期为我们提供防御和安全。

我们将完善我们对这些问题的共同认识，加强我们的抗御能力，提高我们的准备水平，并防范中华人民共和国的胁迫行动及其分裂联盟的企图。

我们将捍卫我们共同的价值观和基于规则的国际秩序，包括航行自由。

第15条：网络空间正受到不断的攻击。恶意行为者试图破坏我们的关键基础设施，扰乱我们的公共部门的工作，刺探情报，窃取受知识产权保护的内容或妨碍我们的军事活动。

第16条：战略竞争者和潜在的对手正在投资于一些技术，这些技术可使他们能够限制我们进入太空和在这个领域里的自由行动，损害我们的太空能力，并以我们的民用或军用基础设施为打击目标，削弱我们的国防和破坏我们的安全。

第17条：新兴技术和颠覆性技术带来了机遇也带来了风险。它们正在改变冲突的性质，赢得战略的重要性并成为国际竞争的主要领域之一。越来越多的时候，技术优势是军事胜利的因素之一。

第18条：军备控制、裁军和不扩散架构的削弱，不利于战略稳定。俄罗斯联邦违反和有选择地遵守其军备控制义务和承诺，导致整个安全环境的恶化。

敌对国家或非国家行为者对北约使用化学、生物、放射性或核物质或武器的可能性仍然是对我们安全的威胁。

伊朗和北朝鲜继续发展其核计划和导弹计划。叙利亚、朝鲜和俄罗斯联邦，以及非国家行为者，都使用了化学武器。

中华人民共和国正在快速发展其核武库，发展日益复杂的运载系统。但并不寻求增加透明度或真诚参与军备控制和减少风险的进程。

北约联盟本次在马德里召开的峰会定于6月30日周四结束。