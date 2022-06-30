普京否认轰炸乌克兰购物中心 批北约霸权主义

北约/普京/乌克兰

俄罗斯总统普京昨天周三否认俄罗斯对乌克兰克雷门楚克繁忙购物中心导弹袭击负责。目前已知那次袭击至少造成18人死亡，近40人失踪。

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乌克兰克雷门楚克一繁忙购物中心遭导弹袭击酿至少18人死亡，近40人失踪事件引发国际愤怒。G7集团要求追究普京“战争罪”。普京昨天在土库曼斯坦首都否认称："我们的军队不对任何民用基础设施场所进行打击。我们完全能够知道“哪些地方都有什么”。

乌克兰中部城市克雷门楚克（Kremenchuk）一个繁忙购物中心6月27日遭到俄罗斯导弹袭击，引发大火，造成至少18人死亡，36人失踪，数十人受伤。乌克兰总统泽连斯基谴责这是欧洲历史上最无耻的恐怖行动之一。据乌克兰军方说，俄罗斯发射了两枚导弹，另一枚击中了该市的体育场。

普京批北约霸权

此外，普京在否认克雷门楚克购物中心袭击之后，周三在土库曼斯坦首都阿什哈巴德举行的新闻发布会上，针对北约的声明谴责北约联盟的"帝国野心"，他认为北约联盟试图通过乌克兰冲突维护其"霸权主义"。他说："呼吁乌克兰继续战斗并拒绝谈判，只能证实我们的假设，即乌克兰和乌克兰人民的利益不是西方和北约的目标，而是北约维护其自身利益的一种手段。

他指责说："北约的主要国家想要（......）宣扬他们的霸权主义，他们的帝国野心。

普京说，美国长期以来需要有一个外部的敌人，好让他们可以把盟友聚集在一起"。

调侃伊朗

普京调侃伊朗说：之前伊朗在这一点上做的不好（没能让西方聚在一起）。然后自夸说，是"我们给了他们这个机会，让他们有机会把所有人聚集在一起"。

本周的北约马德里峰会推出该联盟未来10年的新战略概念，其中将俄罗斯定位为北约盟国安全利益的直接威胁，将俄罗斯盟友中国定位为挑战。