菲律宾前独裁者马科斯之子宣示就职 王岐山到场出席

菲律宾/政治

36年轮回：菲律宾前独裁者费迪南德-马科斯的儿子小马科斯今天6月30日宣誓就任该国总统，巩固了其家族在1986年被民众起义赶下台后数十年来，重新确立国家领导人地位的努力。

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经过几十年的努力，马科斯家族形象重新镀了一层金。64岁的小费迪南德-“邦邦”-马科斯（Ferdinand "Bongbong" Marcos Jr）在上个月的选举中以压倒性优势获胜，接替因血腥反毒品战争而闻名国际的杜特尔特。

今天他在马尼拉国家博物馆举行的公开仪式上宣誓就职总统，包括中国国家副主席王岐山在内的数百名当地和外国政要出席了这个就职典礼。

小马科斯的母亲，92岁的伊梅尔达，坐在几英尺外注视着他宣示。小马科斯赞扬了曾经独裁统治菲律宾的亡父："我曾认识一个人，他看到菲律宾独立以后取得的成就“如此之少”，便完成了那些目标。小马科斯声称其父修建的道路和生产的大米，要比他的所有前任加起来的总和还多。

法新社说，最近试图取消小马科斯的选举资格并阻止他上任的做法在几天前被最高法院驳回。

随着物价上涨，被冠状病毒（Covid-19）蹂躏的经济受到挤压，小马科斯随将打击通货膨胀、促进增长和增加粮食生产作为其优先事项。他主动接管了农业部的工作，以便对这个陷入困境的部门进行改革。

南中国海主权

小马科斯还承诺捍卫菲律宾在南中国海的权利，而北京对南中国海的几乎全部提出了主权要求。

与他的前任杜特尔特“拒绝美国转向中国”不同，小马科斯表示，他将在中美两个大国之间寻求更平衡的关系。

他上个月说，他将采取"与所有人为友，不与任何人为敌"的外交政策，但他坚称，将在资源丰富的南中国海问题上，执行对北京不利的国际裁决。

法新社说，小马科斯是通过在社交网络上进行大规模的虚假宣传而上台的，他把马科斯家族描绘得很正面，而忽略了其父20年统治期间的腐败和侵犯人权行为。