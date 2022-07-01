国际刑事法庭成立20周年 对乌克兰战争调查受关注

国际，司法，乌克兰

周五（7月1日）是国际刑事法院（CPI）成立20周年，庆祝周年之际，法院对乌克兰战争的调查备受关注，也将使得这一长期以来颇遭批评和争议的国际机构获得新的发展。

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国际刑事法院设在荷兰海牙，其成立的基础--《国际刑事法院罗马规约》于2002年7月1日生效。自成立20年来法院仅做出了五项定罪，令其形象受损。但作为世界上唯一一个审理种族灭绝、反人类罪和战争罪等严重指控的常设法院，该机构仍然是一些国家或因无意愿或无法在本国审判的情况下所能寻求的最后手段。

国际刑事法院检察官卡里姆-汗说，俄罗斯对乌克兰的入侵使国际社会更加认识到法治的重要性。

周五国际刑事法院将举行庆祝20周年会议，院长霍夫曼斯基（Piotr Hofmanski）及检察官等人将发表致辞，法院承诺 "对国际刑事法院如何不负众望进行反思"。

法新社报道，国际刑事法院是二战后审判纳粹的纽伦堡审判的继承者，当时战后国际新秩序的建立伴随着寻求全球公正法治。此后的前南斯拉夫战争、1994年卢旺达种族灭绝事件和塞拉利昂冲突的审判也为在海牙设立常设法庭奠定了基础。因此在《 罗马规约》1998年签署四年后，国际刑事法院诞生。但此后法院只进行了五项定罪审判，并且都是针对非洲叛乱分子，而没有任何政府首脑被定罪，这一状况被指与其创立所期望的崇高目标差距巨大。

备受质疑的案件如科特迪瓦前总统巴博被判无罪，刚果民主共和国前副总统让-皮埃尔-本巴在上诉中被宣告无罪，针对肯尼亚总统乌肯雅塔的案件最终被撤销。

此外，一些大国的缺席同样有损于该机构的发展，如美国，尽管美国在2000年签署了《罗马规约》，为机构的成员国，但美国立法机构并未批准该规约，美国不时对法院行动采取反对措施，甚至包括对国际刑事法院针对阿富汗战争的调查而进行制裁。

中国、俄罗斯、以色列、缅甸和叙利亚等国也同样都没有加入，据法新社报道，俄罗斯甚至曾派间谍冒充实习生来影响国际刑事法院对乌克兰的调查。

阿塞尔国际法和欧洲法研究所学者维多利亚-克尔说，存在对国际刑事法院的批评是合理的，但法院同样也做出了 "重大贡献"。“其有效性不应仅以其定罪情况来衡量”。

近年来，国际刑事法院对国际一些最具争议的冲突发起新得调查，包括巴以冲突、阿富汗、缅甸和菲律宾等，法院最近对乌克兰的调查同样给了其证明自己的机会。报道指，43个国家表示将对调查提供支持。