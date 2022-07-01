国际刑警组织在加拿大开年会 聚焦全球合作

国际刑警

国际刑警组织的195个成员国在科托努开会。三天来，他们致力于解决当时的主要安全问题：贩毒、洗钱、网络犯罪、武器贩运和恐怖主义。会议结束时通过了六项建议，以消除世界警察部队之间全面和有效合作的障碍。下一次大会将于2025年在安哥拉的罗安达举行。

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国际刑警组织成员国在加拿大科托努举行会议，重点讨论合作问题。

据本台特派科托努的记者Jean-Luc Aplogan报道称，合作是国际刑警组织存在的理由，然而并不总是容易的。不是每个国家都赞成合作机制。据一些国家透露，在司法调查方面，一些国际刑警组织的办事处并不总是对成员国的请求，作出希望得到的回应。而在一些案例中，国际刑警组织要求释放或引渡被通缉者的请求也没有得到答复。

在加拿大科托努会议上通过的六项建议，强调了良好合作和成果所需的动员、积极和集体支持。与会者还希望金融犯罪分析数据库能够更新参与犯罪活动的人员和涉案公司的信息。

最后，文件还为追回犯罪活动造成的被盗资产提供了指导方针。会议强调通过安全平台共享信息

据该报道，国际刑警组织会议没有关于反恐议题的具体决议，但会议确实提到并处理了反恐问题。加纳、布基纳法索、民主刚果和国际刑警组织秘书长就这一问题还做了四次发言。