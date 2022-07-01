英法外长会谈强调为支持乌克兰密切合作 法外交部：呼吁中方尊重就香港的国际承诺

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英国外交大臣特拉斯(Liz Truss)7月1日到访巴黎，并与法国外交部长科隆纳（Catherine Colonna）举行了会谈。两国外长强调支持乌克兰捍卫主权和领土完整，承诺增加对乌援助以扭转俄罗斯进展的重要性。

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特拉斯周五通过推特表示：“英国和法国正在密切合作以支持乌克兰。在巴黎与科隆纳外长进行了良好的会晤，讨论深化我们的国防和安全关系，以有力地抵制俄罗斯的野蛮行为，并确保普京的侵略得到遏制。”

就双方的会谈内容，科隆纳介绍称，：“与特拉斯就乌克兰️和北约议题进行新的深入交流。法英协调在这个问题上很重要。我们必须继续协调下去，以及我们国家在诸如我们的印度-太平洋战略等基本问题上的合作。”

据英国外交部发表的声明介绍，特拉斯在会谈中强调了英国对欧洲安全的承诺，并指出需要与法国密切合作以加强北约联盟。据悉，两国外长“一致认为，七国集团和北约峰会表明英国和法国在应对俄罗斯在乌克兰的战争方面是一致的。两国同意在上述峰会的基础上，保持国际团结，支持乌克兰争取自由和自决的斗争。”

英方声明表示：“部长们讨论了增加对乌克兰的援助以扭转俄罗斯进展的重要性。她们还谈到了在制裁方面的合作，以破坏普京的战争机器，以及自由世界需要通过加强安全和经济联系来应对来自俄罗斯和中国等国家的威胁。她们谈到了英法关系，并同意按照（约翰逊）首相和马克龙总统在最近的讨论中达成的协议，推进深化合作的工作，包括筹备英法峰会。”

特拉斯还在会议期间向法方提出了“英国对《北爱尔兰议定书》的关切，并强调在欧盟不愿意对《议定书》进行必要修改的情况下，英国有必要进行立法，以修正《议定书》的内容并维护《贝尔法斯特协议》。她重申，英国倾向于通过谈判解决问题，并强调解决这样的问题将释放出英法关系的全部潜力。”

同样就两国外长的此次会议，法国外交部的声明表示：“在七国集团和北约峰会以及6月26日周日共和国总统（马克龙）和英国首相的会晤之后，（科隆纳）部长重申法国决心捍卫乌克兰的主权和领土完整。她强调了我们两国在这一领域协调的重要性。（科隆纳）部长还欢迎北约‘新战略概念’的通过，以及北约联盟内部就欢迎芬兰和瑞典成为新成员达成的共识。”

法方声明提及，科隆纳与特拉斯讨论了俄罗斯对乌克兰的侵略战争所造成的后果，“这场战争在许多国家造成粮食不安全”。她们还讨论了“欧洲政治共同体”项目，该项目于6月23日和24日得到了欧洲理事会的认可。

马克龙5月9日在布鲁塞尔提议建立新的机制—“欧洲政治共同体”，以便和欧盟一起维护欧洲大陆的稳定。不过，约翰逊本周向媒体声称，建立更广泛的欧洲伙伴关系这个想法，他才是创始人，提得比马克龙早。

科隆纳还向特拉斯就《爱尔兰和北爱尔兰议定书》的执行情况表示关切，并“希望根据欧盟和英国之间签署的协议，找到持久的解决办法”。法方声明指：“最后，部长们谈到需要继续就其他国际问题开展双边工作，如我们在非洲和印太地区的合作。”

另就香港回归25周年的媒体提问，法国外交部周五发表声明回应指：“回归25年后，我们只能对中国当局对特别行政区和香港人的承诺没有得到履行感到遗憾。两年前，（香港）《国安法》的通过是一个突破，对‘一国两制’的原则和领土的高度自治提出了质疑。现在的记录非常令人担忧：我们正目睹特别行政区的权利和自由不断受到侵蚀。逮捕、定罪和对民间社会，包括记者施加压力的数量不断增加，表明《国安法》破坏自由地使用。”

法国外交部发言人表示：“在特别行政区新任行政长官就职之际，我们回顾法国对‘一国两制 ’原则的承诺，对香港《基本法》的承诺，以及对尊重人权和自由、法治和司法独立的承诺。我们再次呼吁中国当局尊重其对香港的国家和国际承诺。”