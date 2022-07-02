伦敦迎百万人同志彩虹大游行，有任何猴痘感染迹象者被呼吁不要上街

猴痘

周末上演的同性恋彩虹大游行是伦敦2019年以来最重要的一次，由于新冠大流行，这场性少数群体呼吁平权的盛会已经连续两年被迫取消。本次预计将有100万人走上伦敦街头，庆祝彩虹游行成为全球运动满50周年。然而，今年他们迎来了另一场挑战：猴痘。

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美联社指出，猴痘目前并没有被认为是一种性传播疾病，但可通过密切接触来传播。今年五月，一名世卫领衔专家曾指出，欧洲暴涨的猴痘病例很有可能与西班牙和比利时举办的两场狂欢活动期间出现的男男之间的性活动相关。

日前，英国卫生安全局发布了最新的猴痘数据报告。截至6月30日的数据显示，英国已有1235例确诊猴痘病例，其中“绝大多数病例是同性恋、双性恋或其他男男性行为者”。鉴于这种情况，任何有症状，或感觉不舒服的人都被敦促呆在家里，不要上街参加游行。

支持性少数群体维权活动的英国组织特伦斯·希金斯基金会表示支持英国卫生安全局的声明。该基金会的专家亚历克斯·斯派洛霍克呼吁每个参加今年彩虹大游行的人在离开家之前确保他们没有猴痘传染性。他解释说，“伦敦彩虹游行的强势回归让人倍感激动，但我们希望人们充分理解猴痘的危险。目前猴痘的爆发对男同性恋和双性恋男性的影响尤为严重，我们希望这些群体能够确保他们在本周末外出之前，了解需要注意的猴痘感染症状。如果出现了新的皮疹，或身体任何地方出现了任何新斑点，他们可能应该呆在家里，并寻求医疗建议，联系当地的性健康诊所，或给英国健康建议电话专线致电”。

虽然目前已有天花疫苗获得了治疗猴痘的许可，但英国的供应目前无法满足需求量。斯派洛霍克表示，“英国卫生安全局已经制定了猴痘疫苗的资格标准。这一标准与 PrEP，一种预防人类免疫缺陷病毒的‘暴露前预防’药丸标准非常类似。因此，已经服用 ‘暴露前预防’药物的人群很可能获得猴痘疫苗的资格。此外，最近有多个伴侣或在过去一年中诊断出细菌性性传播感染的人也可能获得资格。这个数字相当可观”。