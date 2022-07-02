俄当局逮捕被指涉嫌与中国情报机构合作的病重科学家

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据塔斯社7月1日报导，俄罗斯新西伯利州当地法院以叛国罪逮捕了新西伯利亚国立大学量子光学技术实验室主任德米特里·科尔克（Dmitry Kolker）。这是由地区司法部门向塔斯社报告的。报导引述这位科学家的亲属称，他被指控与中国情报机构合作。

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报导称，当地司法部门表示：“对涉嫌犯有（俄罗斯联邦）《刑法》第275条（叛国罪）的科尔克·德米特里·鲍里索维奇采取了拘留形式的预防措施，直到2022年8月29日。”科尔克的儿子马克西姆在社交媒体上介绍称，这位科学家此前在医院接受治疗时曾被俄联邦安全局官员拘留。据科尔克的女儿阿琳娜·米罗诺娃称，她的父亲已被诊断为患有第四期癌症。

报导援引科尔克亲属的话说，他被指控与中国情报部门合作。根据其子马克西姆的说法，他的父亲在中国的一次国际会议上给学生讲课。据马克西姆说，科尔克在每次演讲前都得到了 俄联邦安全局官员的认可。科尔克的儿子指出，现在这位科学家已被转移到莫斯科的列福尔托夫监狱（СИЗО Лефортово）。

新西伯利亚国立大学向塔斯社表示：“新西伯利亚国立大学物理学院量子光学技术实验室正在开发用于医学、生态和特殊任务的新辐射源，理论上可以与有关科学技术成就的国家机密联系起来。对国家的经济意义重大。”该大学新闻服务处称，将了解当前情况，并根据法律规定的可能性采取行动。

新西伯利亚国立大学物理学院量子光学技术实验室的研究员科斯秋科娃（Nadezhda Kostyukova ）告诉塔斯社，该实验室正在开发参数光发生器，并进一步使用设备——辐射源进行气体分析。特别是，现在实验室工作人员正在开发用于医学和生态学的气体分析仪。

报导称，科尔克是物理和数学科学博士，发表了112篇科学论文和三项专利。科尔克还是俄罗斯科学院西伯利亚分院激光物理研究所的研究员，此前曾针对其员工提起过几起滥用职权的刑事案件。此外，这位科学家还曾在新西伯利亚国立技术大学 (NSTU) 自动化系任教。根据该大学的网站，他的专业是物理电子学。

消息指，如果被判犯有叛国罪，科尔克将面临最高20年的监禁。但他的家人说，他们担心身患重病的科尔克可能无法在监禁中幸存。