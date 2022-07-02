英新首脑会谈后发表联合声明：强调台海和平与稳定的重要性

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新西兰总理阿德恩（Jacinda Ardern）7月1日到访伦敦唐宁街10号，并与英国首相约翰逊（Boris Johnson）举行了会谈。

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据英国首相官邸发表的声明介绍，两位首脑对双方“在今年2月签署的自由贸易协定表示欢迎，（约翰逊）首相感谢新西兰对英国加入《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》（CPTPP）的支持。”

唐宁街10号指出：“两位领导人对扩大青年流动计划的协议表示欢迎，这使得年轻的英国国民和新西兰人能够更容易地在两国工作。他们还签署了《研究、科学和创新安排》，加强英国和新西兰在所有三个领域的合作，以解决气候变化等问题。”

声明称：“回顾本周英联邦政府首脑会议和在马德里举行的北约峰会，两位领导人讨论了当前的地缘政治挑战，并同意支持世界各国捍卫其主权的重要性。首相还感谢阿德恩总理对新西兰在英国培训乌克兰武装部队的支持。”

据英国首相官邸介绍，“两位领导人讨论了英国在太平洋地区增加参与和投资的问题，并就与太平洋岛国领导人密切合作以支持其经济复原力的重要性达成共识。阿德恩总理介绍了她作为《基督城行动呼吁》的一部分处理网上暴力极端主义的最新工作，首相同意需要做更多的工作来打击虚假信息并推动使用负责任的算法。”

据了解，两国首脑会后还发表了题为“共同建设一个更加安全、可持续和繁荣的未来”的联合声明。联合声明指出：“新西兰和英国是老朋友和亲密伙伴。我们的关系建立在历史的基石上，有共同的价值观，有深厚的人民联系，几乎涵盖了所有领域，从科学和创新、体育、贸易和投资，到安全和国防。最近，我们很高兴分享女王陛下白金禧年庆典的庆祝活动。为了领导我们越来越多的共同问题、价值观和利益，我们已经同意建立一个年度外交部长对话。”

联合声明提及：“新西兰热烈欢迎英国申请加入CPTPP，并赞同英国通过确保遵守CPTPP义务和提供最高标准的市场准入的程序在今年完成加入的雄心。作为世界第五大经济体，作为一个致力于高标准和基于规则的贸易的国家，英国的成员资格将大大有利于CPTPP，以及该地区的繁荣。”

联合声明称：“作为全球贸易国，我们各自都从一个强大的基于规则的国际贸易体系中受益。我们承诺更加努力工作，以支持一个基于法治、没有非法和单边侵略、没有经济胁迫、人权得到维护、所有国家的自由和主权都得到保护的国际体系，无论其大小。”

联合声明称：“我们重申，我们明确谴责俄罗斯对乌克兰的非法入侵，并再次呼吁俄罗斯立即撤出。我们重申，我们支持乌克兰的主权和领土完整，并承诺继续鼓励国际合作，支持乌克兰，只要其需要。我们将继续协调制裁，以提高俄罗斯非法和无理侵略的成本，针对对俄罗斯具有重要意义的战略和经济部门，以及俄罗斯的精英阶层。”

联合声明称：“我们重申我们的安全和防务合作的价值，新西兰的海军舰艇和巡逻机加入了‘伊丽莎白女王’号航母打击群，我们的国防部队在汤加地震后协调对汤加的援助，以及最近新西兰国防人员部署到英国以支持乌克兰。‘五眼’情报共享安排仍然是我们共同安全的一个关键支柱，在此背景下，我们致力于加强我们在网络、人工智能、量子和空间等问题上的合作。我们强调全面实施《核不扩散条约》的重要性，并期待着共同努力，在即将举行的审议大会上取得有意义的成果。”

联合声明称：“新西兰欢迎英国向印太地区的倾斜。我们致力于该地区的和平与稳定。我们重申东盟的重要性，以及我们对东盟中心地位和《东盟印太展望》的支持。我们还重申，根据《联合国海洋法公约》，我们支持在南中国海及其他地区的航行和飞越自由。两国还强调了台湾海峡两岸和平与稳定的重要性，并鼓励通过对话和平解决两岸问题。我们注意到香港移交给中华人民共和国25周年。我们重申，我们对香港的权利和自由受到侵蚀以及新疆的侵犯人权行为表示严重关切。”

联合声明称：“我们重申，我们共同致力于实现《格拉斯哥气候公约》，以及旨在将全球升温限制在1.5℃的进一步26届联合国气候变化大会（COP26）承诺。我们认识到，为实现这一温度目标并防止灾难性的气候影响，需要在这十年中采取行动，我们呼吁各国在必要时重新审视并加强其2030年的减排目标。我们将继续共同努力，支持全球向具有气候适应能力的可持续农业过渡。我们期待着在第十五届《生物多样性公约》缔约方会议（COP15）上商定一个雄心勃勃的全球生物多样性框架，以便在2030年前制止和扭转生物多样性的丧失。”

联合声明称：“英国和新西兰将共同努力，更有效和高效地为太平洋地区提供成果。我们将根据太平洋岛国论坛即将出台的《2050年蓝色太平洋大陆战略》，加强我们现有的努力，支持太平洋地区的优先事项，并与太平洋伙伴合作。除了合作解决太平洋地区的气候危机，包括努力加强气候融资的获取，我们的支持将帮助合作伙伴应对其他紧迫的挑战：新冠病毒大流行；对基于规则的自由和开放的国际秩序日益增长的压力；获取优惠资金；经济复原力；债务管理和善治。我们致力于共同解决太平洋地区的非法、未报告和无管制的捕鱼问题，这仍然是对健康海洋的一个严重威胁。我们还致力于支持发展中国家解决海洋环境问题，在英国5亿英镑的‘蓝色星球基金’（Blue Planet Fund）的基础上再接再厉。我们的支持旨在帮助加强太平洋地区的区域主义，以一个强大和团结的太平洋岛屿论坛为中心。”

联合声明称：“我们是确保在线安全和安保的合作伙伴。我们承诺维护一个开放、自由和安全的互联网，并促进定期对话，深化在虚假信息等优先事项上的合作。应对恐怖分子对互联网的利用也是我们两国的一个高度优先事项。”

联合声明称：“我们期待着今年9月的《基督城行动呼吁》领导人峰会，届时我们将宣布打击网上恐怖主义和暴力极端主义内容的新措施。我们承诺通过《基督城行动呼吁》与国际合作伙伴、民间社会利益相关者和科技公司合作，共同审查可能促使用户关注和/或放大恐怖主义内容的算法和其他程序的运作。这包括通过提供研究试点来加强证据基础。”