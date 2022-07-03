大熊猫是如何变成吃素为“佛”的

中国/大熊猫

在中国发现的熊猫祖先化石帮助研究人员得以解开围绕哺乳动物 "第六个拇指 "的谜团，大熊猫的第六拇指原来是能够帮助握住很大成分的有茎根状的食物，比如竹竿。

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据法新社今天报道，熊猫是如何成为素食者的？一个化石的发现回答了中国问题。这些化石距今约600万年，在中国西南部的云南省被发现。其中有一块特别大的腕部骨骼，称为桡侧芝麻骨。

研究人员在最新一期的《科学报告》杂志上说，这是大熊猫存在 "第六指 "的最古老的证据，第六指能使大熊猫抓住并折断粗大的竹茎。

这块化石属于熊猫的祖先，名叫Ailurarctos，当然现在已经灭绝，它在600万到800万年前生活在中国。

据美国洛杉矶县自然历史博物馆脊椎动物古生物学馆长音译为王晓明说："大熊猫是......一个大型食肉动物......变成食草动物的罕见案例。他说："Ailurarctos的 "假拇指 "首次显示了大熊猫吃竹子的时间顺序和可能的进化阶段。

虽然研究人员知道大熊猫"假拇指 "存在说法已经有一个世纪了，但这块骨头的化石证据揭示了几个长期未解的问题，包括这个在其他熊类动物中不存在的额外手指是如何以及何时进化的。

据该报道，几百万年前，大熊猫将它们祖先富含蛋白质的杂食性食物，变换成了营养贫乏的竹子，但竹子在中国南方一年四季都有。它们每天进食时间长达15个小时，一只成年熊猫每天可以吃掉45公斤的竹子。

法新社说，虽然大熊猫的食物主要是素食，但据了解，大熊猫也会偶尔捕食小动物。