尹锡悦：参加北约峰会后更切实感受到国际政治现实

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自首尔方面消息， 韩国总统发言人姜仁仙7月3日表示，出席北约峰会后1日返回韩国的总统尹锡悦在向幕僚们介绍出访感受时表示，此前通过外媒和幕僚的报告了解国际局势，但此次经过了与各国领导人面对面碰头之后，更加切实感受到当前的国际政治现实。

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据韩联社报导，在北约峰会期间，尹锡悦约与近30名各国领导人会面，多数邀请尹锡悦访问本国，并希望与尹锡悦再次会晤。尹锡悦也邀请各国领导人访韩。尹锡悦透露称，多数东欧和北欧国家高度评价韩国的核电站、环保技术、半导体、电动汽车电池技术，并有意与韩国开展合作。

值得一提的是，尹锡悦在从西班牙回程途中曾向媒体介绍，北约峰会的主要议题是乌克兰事态和朝核问题，与会各国领导人在会上一致认为有必要针对朝核问题采取相当强硬的应对措施，管控韩半岛的紧张局势。他指出，此行当中，韩美日首脑三边会谈是最重要、最有意义的一项外交日程，第二大重点是出席北约峰会听取各国领导人对安全形势的看法，北约亚太地区伙伴国峰会也相当有意义。

经济问题方面，据了解，在与西班牙财经界人士午餐时，西班牙企业人士提议与韩国在基建、可再生能源领域与韩企合作进军第三国。西班牙企业还计划在韩国扩大对可再生能源、汽车零部件领域的投资，希望韩国政府给予特别的关注与支持。尹锡悦回应称，希望西班牙企业能与韩企合作，进军韩国寻求更好的机遇，韩国政府尽全力提供支持。