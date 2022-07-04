岸田文雄：七国集团设定的俄石油价格上限将是现价的一半

日本/俄罗斯/乌克兰

自东京方面消息，日本首相岸田文雄7月3日就刚刚结束的德国七国集团峰会（G7）首脑声明中包含的，对俄罗斯产石油交易价格设定上限一事表示，预计将是目前价格的大约一半。岸田文雄称：“将建立机制，把上限定为现在价格的一半左右，高于该价格则不购买、不允许购买。”

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据共同社报导，岸田文雄是在周日于东京发表街头演说时作出的上述表述。七国集团作为对持续入侵乌克兰的俄罗斯加强制裁的一环，就讨论对俄产石油交易价格设定上限达成一致，旨在缩小俄与筹集战争费用有关的获取外汇的手段。

岸田文雄在演讲中强调：“我们正面临动摇和平秩序的严重事态，必须显示出暴行会付出巨大代价。”他指出俄乌冲突导致物价高涨，并称七国集团峰会上与会首脑们确认将就物价高涨对策而合作。

值得一提的是，6月28日发表的七国集团领导人联合声明提及：“我们重申，我们承诺逐步消除对俄罗斯能源的依赖。此外，我们将探索进一步的措施，防止俄罗斯从其侵略战争中获利。在我们从国内市场逐步淘汰俄罗斯石油的同时，我们将寻求制定解决方案，以实现我们的目标，即减少俄罗斯的碳氢化合物收入，支持全球能源市场的稳定，同时尽量减少对经济的负面影响，特别是对中低收入国家。”

声明补充说：“在这方面，我们欢迎欧盟决定与国际伙伴探讨遏制能源价格上涨的方法，包括酌情引入临时进口价格上限的可行性。我们将进一步减少对来自俄罗斯的民用核能和相关产品的依赖，包括努力协助寻求供应多样化的国家。我们责成我们的相关部长紧急评估这些措施的可行性和效率。”

声明称：“至于石油，我们将考虑一系列方法，包括可能全面禁止所有服务的选项，这些服务使俄罗斯的海运原油和石油产品能够在全球范围内运输，除非这些石油是以或低于与国际伙伴协商的价格购买。在考虑这一方案和其他方案时，我们还将考虑与我们的限制性措施一起的缓解机制，以确保最脆弱和受影响的国家保持对包括俄罗斯在内的能源市场的准入。我们邀请所有志同道合的国家考虑加入我们的行动。我们责成我们的相关部长继续紧急讨论这些措施，与第三国和私营部门的主要利益相关者以及现有和新的能源供应商协商，作为俄罗斯碳氢化合物的替代。”