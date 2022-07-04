美国国家航空航天局局长警告：中国靠窃取别人技术加入太空竞赛

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美国国家航空航天局（NASA）局长比尔‧尼尔森（Bill Nelson）日前发出警告说，中国靠窃取别人的技术加入太空竞赛，现在要占领月球。此言引发北京不满。中国外交部发言人赵立坚指责尼尔森是在抹黑。

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中国过去十年中加快太空计划行动，重点之一是探索月球。美国国家航空航天局局长尼尔森在德国《图片报》（Bild）周六（7月2日）发表的采访中说：“我们必须非常关注中国正在登陆月球，然后说，‘现在它（月球）是我们的了，你们别来。’。”尼尔森还说，中国的航天计划是一项军事计划。他谴责中国依靠技术盗窃才能进入太空竞赛。

在《图片报》的采访中，当被问及中国可能在太空中追求什么军事目标时，尼尔森回答说，“你觉得中国空间站上在发生什么？他们在那里学习如何摧毁别人的卫星。”

这并非尼尔森首次就中国的威胁提出警告。5月17日，他在美国国会听证会上说，美中之间的太空紧张局势日益加剧。“我认为，我们将在未来与中国政府进行太空竞赛。”

尼尔森在听证会上还说，中国非常擅长窃取美国的技术机密。而且他认为美国有责任非常非常认真地对待网络安全。”“我们根本不能忽视来自中国和其他对手的威胁，它们每天都在获得技术、制造和勘探方面的进步。”

本周一，中国外交部发言人赵立坚在新闻会上对尼尔森的说法表示不满。他说，“美国国家航空航天局局长已经不是第一次罔顾事实、信口开河‘喷’中国了。美方一些官员不断构陷污蔑中国正常合理的外空事业。中方坚决反对此种不负责任的言论。”赵立坚还否认尼尔森针对中共盗窃技术的指控。

另据报道，根据美国国家航空航天局NASA的阿提米斯（Artemis）计划，美国计划在2024年向月球轨道执行一个载人任务，并在2025年之前在月球南极附近进行载人登陆。而中国正计划在十年之内的某个时候向月球南极派遣无人驾驶任务。