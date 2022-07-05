猴痘疫情蔓延病例破5000大关

猴痘

世界卫生组织7月5日宣布，从今年1月1日截至6月底，该组织共接获5322例经实验室确认的猴痘病例通报和一例死亡通报，其中85%都集中在欧洲地区。其次是非洲、美洲、地中海东岸和太平洋地区。”

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自5月初以来，西非与中非以外地区的猴痘病例激增。如今全球已有53个国家通报感染病例。

值得注意的是，根据世卫截至6月22日的资料，当时全球染疫人数为3413例，但在之后短短8天内暴增56%。

世卫于6月23日曾召开专家委员会紧急会议，以决定猴痘疫情是否构成WHO最高层级警戒“国际关注公共卫生紧急事件”（Public Health Emergency of International Concern, PHEIC）。会议结果是：尽管全球各地爆发的猴痘疫情是令人深感忧心、且不断发展的健康威胁，但目前尚未构成“国际关注公共卫生紧急事件”。而且世卫仍未敲定相关委员会召开第2次紧急会议的日期。该组织只是持续要求各国特别关注猴痘病例，以阻止疫情进一步扩散。

6月底世卫秘书长谭德塞呼吁：採取公平获得疫苗与抗病毒药物等对策，并系统地收集临床数据，以便为未来的建议提供资讯。

世卫专家当时说，以美国为首、拥有疫苗库存的国家已表现出分享疫苗的意愿。但这些疫苗大致上只被核准用于比猴痘更严重的天花。天花也是由正痘病毒引起的，并且是唯一透过疫苗接种成功根除的疾病。

世卫专家鼓励分享这些药品，同时收集必要的临床疗效数据。他们认为：控制猴痘的主要干预措施应该是透过卫生教育，减少传播并採取措施避免感染，然后有针对性使用现有的疫苗和抗病毒药物。