俄军炮击顿巴斯几个城镇 至少一平民丧生

乌克兰/俄罗斯

俄罗斯军队7月7日炮击了乌克兰东部顿巴斯盆地的几个城镇，其中包括克拉马托尔斯克，至少造成一名平民丧生。

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乌克兰控制的顿巴斯地区首府克拉马托尔斯克市（Kramatorsk）遭俄军炮击，炮弹在一个酒店和公寓楼之间的院子里留下一个大坑。法新社记者在现场看到一人死亡，一人受伤，以及两辆燃烧的汽车。

该市的市长亚历山大·洪恰连科（Oleksandr Goncharenko）在Facebook上说：对克拉马托尔斯克中心区的空袭造成人员伤亡。他呼吁居民“留在避难所”。

顿涅茨克州的州长帕夫洛-基里连科（Pavlo Kyrylenko）在电报群（Telegram）说，"对平民的蓄意攻击"造成"1人死亡，6人受伤"。他并指出，这些数字是临时性的。他说，"6座建筑物被损坏，包括一家酒店和一座住宅楼"。

他补充说："我请求大家撤离！"。他解释说，“撤离是暂时的，我们现在必须保护生命”。

法新社说，俄国人最近几周一直在顿巴斯推进，这是他们自3月底从基辅附近撤出后的优先目标，他们声称几天前已完全控制了卢甘斯克州，这是构成采矿盆地顿巴斯的两个州之一。

不过该州的州长谢尔盖-盖伊达伊（Serguiï Gaïdaï）周四否认卢甘斯克被俄军完全控制。他说，俄罗斯人仍然没有到达该地区的边界。他还指责俄罗斯人强行招募其控制下的北顿涅茨克和利西昌斯克市的居民，向他们承诺提供工作机会。

俄军正寻求征服顿巴斯的另一个省份顿涅茨克，以占领整个顿巴斯。自2014年以来，莫斯科支持的分离主义分子已部分控制了该地区。

顿涅茨克州的州长帕夫洛-凯里连科报告说，周三，几个地方遭到多次炮击和火箭弹袭击，至少有7名平民被打死。

在四个半月的冲突之后，斯洛维扬斯克及其孪生镇克拉马托尔斯克被视为俄罗斯军队计划征服顿巴斯的下一个目标。

周二（7月5日），俄罗斯的火箭弹击中并部分烧毁了斯洛维扬斯克市中心的一个市场，至少造成两人死亡。

周三，斯洛维扬斯克市市长瓦迪姆-利亚赫（Vadim Liakh）说，在地方当局的鼓励下，该镇的转移工作正在"进行中"。

周二斯洛维扬斯克市中心遭轰炸后，当局开始撤离平民。法新社记者看到，撤离居民的车队在该市的"救世方舟"新教教堂前面集合，出发时车上有大约150名妇女和儿童。

30岁的维塔利（Vitaly）与妻子斯维特拉娜（Svitlana）告别后告诉法新社记者："我送别了我的妻子，然后我别无选择，只能在明天参军"。他妻子已于周三乘坐一辆大巴前往中部的第聂伯罗（Dnipro），那辆车上有大约150名妇女和儿童。

维塔利说：昨天（周二）市中心遭袭击后，她们不得不离开"。他表示相信斯洛维扬斯克不会落入俄罗斯人手中，他的家人会回来。

该市的市长周三说，冲突前该市有11万居民，现有大约2.3万人，并说，自敌对行动开始以来，有17人死亡，67人受伤。

据基辅方面称，在南部，俄罗斯人仍在炮击姆科拉耶夫（Mykolayev）地区，赫尔松镇周围的战斗正在激烈进行，俄军从战争初期就占领了该市，并试图阻止乌克兰反击。

乌克兰军队7月7日表示，俄军撤离蛇岛后，乌克兰重新插上国旗，控制了这个黑海的象征性土地。

但莫斯科宣布，今天上午俄军用 "高精度导弹"对蛇岛进行了打击，杀死了一些去插旗的乌克兰士兵，并导致幸存者逃离。