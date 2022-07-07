华为撤回对两名法国专家的诽谤诉讼

华为诉法国专家案

中国电信巨头华为周四（7月7日）在巴黎一家法庭的听证会上撤回了指控两位法国专家“诽谤”罪的起诉。这两位专家在2019年曾表示，华为公司受到中国国家的控制。

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据法新社报道，法国战略研究基金会的研究员瓦莱丽-尼凯（Valerie Niquet）和法国电信专家斯特凡-杜布勒耶（Stéphane Dubreuil）因2019年接受各种媒体采访时称华为是一间受中国国家控制的公司，而被华为指控“诽谤”，告上法庭。

今天在法庭的听证会上，华为的律师洛朗-梅莱（Laurent Merlet）只是表示他的客户希望退出此案，但没有详细说明这一改变的原因。

他非常简短地提到了自事件发生以来"全球地缘政治环境的变化"，以及有争议的言论事后没有被"采用"的事实。

2019年，华为正处于风暴之中。当电信运营商正在启动其5G网络建设时，美国政府指责华为允许中国情报部门监视经其设备的通信内容。

法新社说，这些指控主要基于该集团创始人任正非曾是中国军队的军官。华为否认了这些指控。

此后，英国、瑞典和加拿大等西方国家跟随美国，禁止华为设备进入其5G网络。

法国没有明确禁止华为设备用于其移动网络部署，不过，法国国家信息安全局（Anssi）严格限制了有关的运营许可。

今天早些时候，法新社预报，两名法国专家被中国华为起诉的“诽谤”罪案，定于今天下午13点半在巴黎巴蒂诺尔（Batignolles）轻罪法庭第17室开庭。华为特别指控两位法国家说“华为公司”受到"中国国家的控制"。