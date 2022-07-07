新西兰总理指联合国失败 斥俄罗斯将“沦丧道德"强加安理会

新西兰/俄罗斯/联合国

新西兰总理杰辛达-阿德恩（Jacinda Ardern）周四抨击联合国在防止乌克兰战争方面的"失败"，并指责俄罗斯将其"道德沦丧"的立场强加于安理会。

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据法新社7月7日发自悉尼的消息说，新西兰总理阿德恩女士在访问澳洲期间，在悉尼的智库洛伊研究所（Lowy Institute de Sydney）的一次会议上说，联合国在乌克兰问题上的"失败"是由于莫斯科的否决权。

她还说，俄罗斯利用其在安理会的席位，在发动"一场道德沦丧的非法战争后，将其道德败坏的立场"强加于安理会。她强调说："我们需要改革联合国，这样我们实施制裁就不必依赖特定国家的同意。

新西兰总理阿德恩长期以来一直批评安理会五个常任理事国（中国、法国、俄罗斯、英国和美国）的否决权，她今天再次呼吁对联合国进行改革。

另据英国卫报的报道，新西兰总理杰辛达-阿德恩在悉尼的外交政策智囊团洛伊研究所的演讲中，谈到了乌克兰战争和与中国日益紧张的关系。

她谴责俄罗斯在乌克兰的"道德沦丧"的战争，但也反对围绕这场战争强化联盟。她称，这场战争不应表现为"民主对专制"的冲突，或被视为相互竞争的国家之间其他紧张关系的必然方向。

阿德恩女士说："在采取一切可能的行动应对俄罗斯的侵略并追究其责任时，我们必须记住，从根本上说，这是俄罗斯的战争”。