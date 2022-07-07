FBI、军情五处负责人就中国间谍活动发出联合警告

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美国联调局局长克里斯托弗·雷（Christopher Wray）和英国军情五处总干事肯·麦卡勒姆（Ken McCallum）警告企业高管们不要低估北京间谍活动的规模和复杂性。2022年7月6日伦敦

华尔街日报周三引述官员们说，北京利用大规模黑客和全球代理网络窃取西方技术；美国对北京影响其决策的努力发出警告。

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伦敦消息，美国联邦调查局和英国国内安全部门的负责人向商界领袖发出措辞严厉的警告，警告中国间谍活动构成的威胁，尤其是旨在窃取西方科技公司知识产权的间谍活动。

周三，美国联调局局长克里斯托弗·雷（Christopher Wray）和英国军情五处总干事肯·麦卡勒姆（Ken McCallum）在英国军情五处总部罕见的联合露面中，敦促企业高管们不要低估北京间谍活动的规模和复杂性。

克里斯托弗·雷告诉在场的商界人士说，中国政府决心窃取你的技术，无论是什么技术，只要是让你的行业运行的东西，并利用它来削弱你的业务和支配你的市场。他补充说，“他们决心利用他们所掌握的一切工具来达到目的”。

据雷先生和麦卡勒姆先生介绍，中国大规模使用国家支持的黑客攻击，还有其全球情报人员网络，以获取其认为重要的技术。

美国反间谍官员周三还发布了一份单独通知，警告各州和地方政府领导人和企业高管注意中国的另一种威胁--加速通过公开和秘密手段影响其政策的制定。

美国国家反间谍和安全中心的通知列举了各种策略，从为北京公开游说，到收集国家和地方领导人的个人信息，以及利用贸易和投资来奖励或惩罚官员。

该报道说，结合起来，克里斯托弗-雷先生和反间谍中心的警告强调了华盛顿认为中国对美国经济和政府构成的持续的系统性挑战。美中之间的关系已经恶化，在争夺全球影响力的竞争中，它们曾交织在一起的经济现在面临着贸易和技术流动的障碍。

克里斯托弗-雷在与他的英国同行的会面中说："我们想就一个巨大的共同挑战--中国，发出最明确的信号"。他说，"如果我们要保护我们的经济、我们的机构和我们的民主价值观，应对这一威胁是至关重要的"。

英国军情五处的麦卡勒姆先生说，中国正在参与"一场大规模的协调行动"，这代表着"一场跨越几十年的战略竞赛"。为此，"我们需要采取行动"。

华尔街日报说，在周三的一份声明中，中国驻华盛顿大使馆发言人Liu Pengyu（音译：刘鹏宇）批评了他所描述的"美国政客一直在玷污中国的形象，用错误的指控将中国描绘成一种威胁"。

中国政府否认它干涉其他国家的事务。刘先生重申了北京的立场，即它是网络安全的捍卫者，也是网络攻击的受害者，其政府从不宽恕这种活动。他还指责美国发动大规模在线监控，并敦促美国"成为网络空间中真正负责任的行为者"。

雷先生说，中国正从西方对俄乌战争的反应中吸取教训，如果北京决定试图强行夺取台湾这个过去曾是中国的一部分的沿海民主岛屿，那么就可能利用这些教训。

他说，"我们已看到中国在寻找使其经济免受潜在制裁的方法，试图在他们做出任何引起国际社会愤怒的事情时缓冲自己的伤害。他说，在我们的世界里，我们把这种行为称为迹象。"

华尔街日报说，雷先生和麦卡勒姆先生及美国反间谍中心的通知指出，他们的警告“是针对中国政府和执政的中国共产党的行为，而不是指更广泛的华裔人民”。

雷先生说，在美国的中国移民 "本身就经常是中国政府无法无天的侵犯行为的受害者"。

雷先生和麦卡勒姆先生的评论大多集中在中国间谍活动对商业利益的威胁上。两国政府都敦促企业保持警惕，英国也加入了美国的努力，限制中国设备进入下一代电信网络。

雷先生说，联邦调查局大约每12小时就会对中国展开一次新的反间谍调查。麦卡勒姆先生说，军情五处现在对可疑的中国活动进行的调查是2018年的七倍。

在讲话中，雷先生列举了一连串他认为中国试图掌握西方技术和利用西方公司来推进其利益的方式。他还指出了中国的法律和法规，他说这些法律和法规使在中国经营的外国公司容易受到伤害。

这位联邦调查局局长说，他并不想完全阻止公司与中国做生意。但他对与中国伙伴的商业互动表示严重怀疑，并说高管们需要正确评估这种交易的风险。

他说：公司"保持技术优势可能比与中国公司合作向巨大的中国市场销售更有助于提高公司的价值，而与中国合作的这些公司会发现，中国政府和你的合作伙伴偷窃和复制你的创新。

美国国家反间谍和安全中心的单独意见指出了中国的影响力行动所带来的更广泛的挑战。这个通知说，其目的是推动美国对中国有利的政策，减少对中国有关台湾和中国控制的西藏和新疆地区的人权政策及其他问题的批评。它说，最终，中国政府的努力会"威胁到美国政策制定过程的完整性，并干扰美国公民、经济和政治生活的运作方式。"

美国国家安全委员会负责人迈克尔-奥兰多（Michael Orlando）表示，随着在华盛顿，包括国会议员对北京的看法变强硬，北京加快对美国国家和地方领导人影响力行动的步伐，这些行动已"变得更加咄咄逼人和无处不在"。

该报引述熟悉情况的人说，美国国家安全委员会、联邦调查局和国土安全部的官员在参议院情报委员会2月举办的活动中向来自全国各地的州和地方官员介绍了中国影响力行动的风险。这些人说，此后，这些官员还进行了其他提高认知的活动。