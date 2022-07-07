G20外长巴厘岛会议 巴黎与莫斯科“硬抗”

G20/法国/欧洲/俄罗斯

G20外长会议在乌克兰持续冲突的背景下在印尼巴厘岛举行。巴黎预计有一场与俄罗斯的"强硬对抗"，包括回应有关俄罗斯侵略乌克兰战争的“不实之词”与“俄罗斯叙事”。

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G20集团外长会议于7月7-8日在印尼巴厘岛的努沙杜瓦举行，尽管会议的议程侧重于全球合作及粮食和能源安全，但乌克兰冲突势必成为会谈的主要内容。

据法新社周四引述一位法国外交人士说，鉴于俄罗斯外长拉夫罗夫在巴厘岛上，"我们预计会有相当强硬的对抗。该消息人士补充说，"俄罗斯选择参与20国会议，同时却将自己置于违反20国集团若干基本原则的境地，这些原则是“合作、对话、以和平方式而非武力处理争端。

在这次会议期间，法国外长科隆纳将与她的七国集团和欧洲的同行们一起注意确保"在讨论中，和"在G20俱乐部内对待俄罗斯时”，不能"一切照旧"。

20国集团是世界最大的20个经济体的俱乐部，包括对莫斯科实施制裁的西方国家，比如欧盟和美国，也包括对制裁莫斯科有保留的国家，如中国、印度和南非。

法国消息人士补充说，面对这些“问题”和"微妙的立场"，法国及其欧洲伙伴面临的挑战将是如何回应“不实之词”和俄罗斯的“叙事”，这些叙事意图将莫斯科发动侵略战争导致动荡的责任甩给国际社会对其侵略行为做出的反应，特别是要归咎于欧洲和G7对俄罗斯侵略行径做出的反应上来。

他还说，G20会议将是一个澄清对俄罗斯进行国际制裁能够起到什么作用的机会，即，国际制裁的作用是让俄罗斯无法承受其发动战争的代价，是对其侵略的回应。而俄罗斯对乌克兰发动的这场侵略战争，的确是加速当前动荡混乱的原因"，特别是导致粮食危机的原因。

欧盟最高外交代表博雷利的发言人今天周四警告说，欧盟拒绝让俄罗斯将这次印尼G20会议作为其在乌克兰冲突问题上的 "宣传平台"。

同一消息来源还称，由于俄罗斯的存在，这次在印尼巴厘岛举行的G20会议预计不会产生最终的联合公报，法新社说，这与华盛顿一名美国官员的话相呼应。

在这种情况下，不论是法国外长科隆纳与俄罗斯外长拉夫罗夫的任何双边会晤或者G20的“全家福”合照，都没有设想。

本次G20外长会议是为定于今年11月在印尼举行的20国首脑峰会做铺垫，印尼当局已邀请俄罗斯总统普京作为G20俱乐部成员参加这次会议。

尽管普京的出席引发争论，但巴黎并不打算实施"空椅政策"或"阻止一切国际合作"，认为这样做"对我们的利益来说将是适得其反和无效的"。