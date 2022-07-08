印度为安倍晋三设全国“哀悼日”

印度悼念安倍晋三

日本时任首相安倍晋三（左）和印度总理纳伦德拉-莫迪在印度第一条高速铁路在艾哈迈达巴德举行的落成典礼2017年9月14日。

印度总理莫迪周五宣布为日本前首相安倍晋三的去世设立为期一天的“全国哀悼日”，以“表达对他的敬意”。

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据《印度斯坦时报》消息，印度总理莫迪称，安倍晋三是一位“世界级政治家”，并“为提升印度与日本的双边关系做出了巨大贡献”。

印度总理莫迪在一组推文中说，安倍晋三是他最好的朋友之一，对安倍的去世，他感到“难以言表的震惊和悲痛”。

莫迪说，安倍是一位“伟大的世界级政治家”，“杰出的领导人”和“管理者”，并赞扬他“为了把日本和全世界变成更美好的地方，而奉献了自己的一生”。

莫迪说：“为了表达我们对前首相安倍晋三的最深切的敬意，2022年7月9日，印度将举行为期一天的全国哀悼”。

莫迪回忆说，他最近在访问日本出席四方安全对话或四方首脑会议期间，有机会与安倍晋三会面并讨论了许多问题。"他一如既往地机智和富有洞察力”。我不知道这“竟是我们最后一次见面”。“我对他的家人和日本人民表示衷心的慰问"。

莫迪说，他与安倍晋三的关系可以追溯到他担任古吉拉特邦部长期间，“我们的友谊在我成为总理后继续保持”。“他对经济和全球事务的敏锐洞察力总是给我留下深刻印象”。

安倍晋三今天周五早些时候，在奈良市一个火车站外的竞选活动上发表讲话时，被一名男子从后面开了两枪，随即倒地，最终不治身亡。