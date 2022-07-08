基辛格认为攻打台湾是习近平计划中的最后事项

美国台湾中国

美国《PBS新聞一小時》7月7日说，在乌克兰战争和与中国的紧张关系之间，拜登总统的对外交政策问题的处理正受到考验。美国前国务卿亨利-基辛格在其新书《领导力：世界战略的六项研究》中，研究了过去的领导人如何面对他们时代的挑战。他在采访中谈到俄乌战争与习近平是否会攻占台湾问题。

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采访节选：

俄乌战争

朱迪-伍德拉夫：基辛格博士，我想把你转向今天世界上的主要冲突--乌克兰。你认为只是继续下去，直到双方筋疲力尽，还是有--你认为有更快的方式来结束它？

亨利-基辛格：这场战争的一个奇怪的方面是，它几乎看起来像第一次世界大战。如果一方明显获胜，那么它将产生深远的影响。我认为谈判是可取的。我在达沃斯也这么说过，我因此受到了攻击。但我认为我们将朝着这个方向前进

朱迪-伍德鲁夫：你在达沃斯的评论确实引起了批评和关注。人们说你在主张乌克兰放弃领土。

亨利-基辛格：不，但有趣的是，我并没有这么说。我说的是，应该在战争开始的地方划定一条停火线。我认为俄罗斯不应该从战争中获得任何好处。

朱迪-伍德拉夫：现在，俄罗斯几乎完全控制了顿巴斯地区。

亨利-基辛格：是的。

朱迪-伍德拉夫：他们现在正试图巩固这一点。他们有克里米亚。如果俄罗斯说，好吧，让我们休战，乌克兰是否应该配合，让他们拥有他们所拥有的？

亨利-基辛格：那是他们的国家。如果他们这样决定，我们将不得不接受。我对这一点感到非常遗憾。我希望不会做出这样的决定。

朱迪-伍德拉夫：美国和北约已经表示，他们准备不惜一切代价支持乌克兰。但这是否意味着无限期地支持？这是否意味着...

亨利-基辛格：是的，但那正是问题所在。因此，我希望能通过谈判找到一个结果。我们不能放弃--乌克兰，首先，不能放弃它在战争开始时拥有的领土，因为这对北约和我们在亚洲面临的问题来说，具有象征性的危险。

台湾

朱迪-伍德拉夫：你是否认为习近平看了这个问题，他看着俄罗斯在乌克兰的经验教训，是更有可能想占领台湾，或者不太可能想攻占台湾？

亨利-基辛格：嗯，他一定知道，在美国目前的心态下，对台湾的全面攻击或任何旨在占领台湾的攻击都会受到美国的阻拦。因此，我认为，对台湾发动全面攻击，是现在中国人计划中的最后一件事。

朱迪-伍德拉夫：你是否认为现在美国在对台湾与中国的关系上放弃任何模糊态度，直截了当地说美国将保卫台湾，这样会更好？

亨利-基辛格：不。如果我们放弃这一点（模糊政策），宣布台湾是一个独立的国家，那么，中国几乎将被迫采取军事行动，因为长期以来，这一直是他们国内问题的一部分，而且是如此激烈。所以模糊性是为了防止冲突。但震慑必须是坚定的。

朱迪-伍德拉夫：所以，我听到你说，你认为美国已经足够清楚地表明了将捍卫台湾的意愿？

亨利-基辛格：我想是的。我的意思是，我们集中军力的本身就表明了这一点。