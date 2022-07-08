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基辛格认为攻打台湾是习近平计划中的最后事项

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2019年11月22日，中国国家主席习近平在人民大会堂会见出现新经济论坛的美国前国务卿亨利·基辛格（左中)一行。
2019年11月22日，中国国家主席习近平在人民大会堂会见出现新经济论坛的美国前国务卿亨利·基辛格（左中)一行。 AP - Jason Lee
作者： 古莉
7 分钟

美国《PBS新聞一小時》7月7日说，在乌克兰战争和与中国的紧张关系之间，拜登总统的对外交政策问题的处理正受到考验。美国前国务卿亨利-基辛格在其新书《领导力：世界战略的六项研究》中，研究了过去的领导人如何面对他们时代的挑战。他在采访中谈到俄乌战争与习近平是否会攻占台湾问题。

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采访节选：

俄乌战争

朱迪-伍德拉夫：基辛格博士，我想把你转向今天世界上的主要冲突--乌克兰。你认为只是继续下去，直到双方筋疲力尽，还是有--你认为有更快的方式来结束它？

亨利-基辛格：这场战争的一个奇怪的方面是，它几乎看起来像第一次世界大战。如果一方明显获胜，那么它将产生深远的影响。我认为谈判是可取的。我在达沃斯也这么说过，我因此受到了攻击。但我认为我们将朝着这个方向前进

朱迪-伍德鲁夫：你在达沃斯的评论确实引起了批评和关注。人们说你在主张乌克兰放弃领土。

亨利-基辛格：不，但有趣的是，我并没有这么说。我说的是，应该在战争开始的地方划定一条停火线。我认为俄罗斯不应该从战争中获得任何好处。

朱迪-伍德拉夫：现在，俄罗斯几乎完全控制了顿巴斯地区。

亨利-基辛格：是的

朱迪-伍德拉夫：他们现在正试图巩固这一点。他们有克里米亚。如果俄罗斯说，好吧，让我们休战，乌克兰是否应该配合，让他们拥有他们所拥有的？

亨利-基辛格：那是他们的国家。如果他们这样决定，我们将不得不接受。我对这一点感到非常遗憾。我希望不会做出这样的决定。

朱迪-伍德拉夫：美国和北约已经表示，他们准备不惜一切代价支持乌克兰。但这是否意味着无限期地支持？这是否意味着...

亨利-基辛格：是的，但那正是问题所在。因此，我希望能通过谈判找到一个结果。我们不能放弃--乌克兰，首先，不能放弃它在战争开始时拥有的领土，因为这对北约和我们在亚洲面临的问题来说，具有象征性的危险。

台湾

朱迪-伍德拉夫：你是否认为习近平看了这个问题，他看着俄罗斯在乌克兰的经验教训，是更有可能想占领台湾，或者不太可能想攻占台湾？

亨利-基辛格：嗯，他一定知道，在美国目前的心态下，对台湾的全面攻击或任何旨在占领台湾的攻击都会受到美国的阻拦。因此，我认为，对台湾发动全面攻击，是现在中国人计划中的最后一件事。

朱迪-伍德拉夫：你是否认为现在美国在对台湾与中国的关系上放弃任何模糊态度，直截了当地说美国将保卫台湾，这样会更好？

亨利-基辛格：不。如果我们放弃这一点（模糊政策），宣布台湾是一个独立的国家，那么，中国几乎将被迫采取军事行动，因为长期以来，这一直是他们国内问题的一部分，而且是如此激烈。所以模糊性是为了防止冲突。但震慑必须是坚定的。

朱迪-伍德拉夫：所以，我听到你说，你认为美国已经足够清楚地表明了将捍卫台湾的意愿？

亨利-基辛格：我想是的。我的意思是，我们集中军力的本身就表明了这一点。

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