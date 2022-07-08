安倍晋三遇刺 欧洲深感震惊 指控卑鄙袭击

安倍遇刺/欧洲

日本前首相安倍晋三周五（7月8日）在日本奈良的选举集会中被子弹打中，生命危殆。欧洲对这起刺杀事件感到震惊，表示支持日本人民及其政府。

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法国总统埃马纽埃尔-马克龙周五7月8日表示，他对日本前首相安倍晋三遭受的令人发指的袭击"深感震惊"。马克龙在一条推文中补充说，"法国与日本人民站在一起"，并向"这位伟大的首相的家人与亲属表示哀悼"。

欧洲理事会主席夏尔-米歇尔周五说，他对日本前首相安倍晋三受到的卑鄙的攻击感到"震惊和悲哀"，他称安倍晋三是"真正的朋友，是多边秩序和民主价值观的坚定捍卫者"。

米歇尔先生在Twitter上写道："在这个困难的时候，欧盟站在日本人民和其首相岸田文雄一边。我对安倍的家人表示最深切的同情"。

欧盟委员会主席乌苏拉-冯德莱恩（Ursula von der Leyen）在推特上发了一张自己在欧洲在日本国旗前的照片说："亲爱的安倍晋三，保持坚强！"。"我们向你的家人和日本人民表示慰问和祈祷。

北约秘书长延斯-斯托尔滕贝格周五表示他"对安倍晋三在向选民讲话时遭到的令人发指的攻击深感震惊。他说，我对他和他的家人表示慰问。他在推特上说："北约与亲密伙伴日本的人民和他们的首相岸田文雄站在一起。

德国外交部长安娜莱娜-贝尔博克周五说，德国对日本前首相安倍晋三受到的攻击感到 "震惊"。

德国外长在印尼巴厘岛举行的20国集团峰会期间用英语发了一条推特说："我对攻击安倍晋三的消息感到震惊。我对他和他的家人表示同情"。

安倍晋三周五早些时候，在奈良市一个火车站外的竞选活动上发表讲话时，一名男子从后面向他开了两枪后，安倍倒地。