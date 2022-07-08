美国政府2官员被控参与北京骚扰旅美中国异见人士计划

美国/中国

美国国土安全一名官员和一名退休的执法人员被美国政府指控涉嫌参与中国政府骚扰旅美中国异见人士的阴谋。

广告 继续浏览后续

据《南华早报》7月8日报道，大陪审团周三提交的一份起诉书称，这两人将一个访问受限的联邦数据库中有关中国异见人士的信息传递给其他被告，试图监视旅美中国民主运动人士。

这两名被告分别是在美国国土安全部（DHS）供职15年的雇员克雷格-米勒（Craig Miller）和美国国土安全部的退休官员德里克-泰勒（Derrick Taylor）。他们也都被控在其参与北京骚扰计划问题上，向联邦调查局的特工撒谎和控妨碍司法。其中米勒被控毁坏证据。

如果罪名成立，米勒和泰勒将面临最高20年和25年的监禁。该报道还说，这是拜登政府打击被美国官员称为“北京的跨国镇压"运动的最新举措。而中国政府对这些指控进行了全面否认。

除了美国司法部发起的一系列起诉外，美国政府最近几个月还制裁了不具名的中国官员，这些官员被指应对监视和恐吓海外中国少数民族群体和活动家的操作负责。

美国国家安全事务助理检查长马特-奥尔森（Matt Olsen）周四在宣布最新指控的讲话中说，“我们将捍卫美国人民的自由言论和政治表达权利，包括（中国）政府想要压制的观点”。

南早说，在纽约一家联邦法院提出的新指控，是基于之前其他三名被告的案件，这些被告在3月份被指控阴谋监视中国持不同政见者，并摧毁一个由美国艺术家创作的贬低中国国家主席习近平的雕像。

被检察官称为"所谓媒体公司"在纽约的老板Fan Liu（音译刘凡）和前惩教员马修-齐布里斯（Matthew Ziburis）已于今年3月被捕，他们被指控密谋以中国政府代理人进行活动。

美国检察官称，他们是在一名中国籍被告人Sun Qiang（音译 孙强）的指示下行动，孙强被指控密谋实施跨州骚扰，仍然在逃。

检察官表示，6月份被捕的米勒和泰勒将在晚些时候与本案的其他被告一起被提审。

检察官描述泰勒是美国国土安全部前官员，目前在加利福尼亚州担任私人调查员。据称，他代表刘的一名"同谋"与米勒（驻明尼阿波利斯办事处的一名官员）接触，寻求获得几名旅美中国异见人士的信息。

据检察官称，这些信息包括护照细节、飞行记录和移民历史，他们说，这些数据随后被刘、齐布里斯和孙用来"瞄准和骚扰"这些中国异见人士。

米勒告诉联邦调查局特工，泰勒给了他一张"礼品卡"换取这些信息。

检察官说，他还承认在与泰勒接触的问题上向联邦调查局特工撒了谎，并删除了与泰勒的短信往来。据称，泰勒谎称从一个使用暗网的朋友那里获得了这些数据。

纽约东区的美国检察官Breon Peace保证说，他的办公室将“始终与执法伙伴密切合作，根除各级政府的腐败官员，并将起诉那些代表敌对外国国家在美国领土针对美国居民的自由言论行事的人”。

美国联邦调查局局长克里斯托弗-雷伊周三在伦敦表示，美国将与英国密切合作，共同应对“跨国镇压”的威胁，他称，这种镇压“本身就是一种邪恶，是对开放社会自由的攻击”。

作为回应，中国外交部发言人赵立坚周四表示，雷伊的言论“充分暴露了他根深蒂固的冷战零和心态和意识形态偏见”。