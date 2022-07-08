韩国总统尹锡悦就日本前首相安倍晋三去世致唁电

韩国/日本/安倍遇刺

韩国总统尹锡悦7月8日就日本前首相安倍晋三去世向其遗孀安倍昭恵致唁电表示哀悼。韩国朝野两党分别对安倍遇袭身亡表示哀悼，一致谴责袭击行为。

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韩联社消息，尹锡悦在唁电中表示，向失去日本宪政史上在任时间最长的首相、备受尊敬的政治家的遗属及日本国民致以诚挚慰问。

尹锡悦对安倍晋三去世表示深切哀悼，并称此次枪击事件是绝不能容忍的犯罪行为。

朝野政党表态

韩国朝野两党7月8日就日本前首相安倍晋三遭枪击身亡事件表示哀悼，并一致谴责恐袭行为。

韩国执政党“国民力量”首席发言人许垠娥当天发表口头评论称，为故人祈求冥福，向因这一事件陷入悲痛的遗属及日本国民致以慰问。许垠娥表示，故人作为在任时间最长的日本首相，曾为提振长期陷入低迷的日本经济付出努力。她说，恐怖袭击无论出于何种原因都不能被正当化，此次恐袭扰乱了本应成为民主社会庆典的选举，是无法容忍的行径。

韩国最大在野党“共同民主党”发言人申贤荣也通过书面简报表示，愿故人长眠安息，向陷入震惊的日本国民和遗属致以深切慰问。她表示，日本在任时间最长的首相遭遇恐袭也令韩国国民感到震惊。政治恐袭是对民主的威胁，民主党谴责并反对任何形式的政治恐袭。

据日本广播协会（NHK）报道，安倍晋三当天上午11时30分许在日本奈良市进行拉票游说活动时遭到枪击，被送医后经抢救无效死亡。