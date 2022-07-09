习近平彭丽媛就安倍晋三去世发唁电

习近平/安倍晋三遇刺

中国国家主席习近平今天7月9日，在日本前首相安倍晋三遇刺身亡的次日，发唁电表示深切哀悼。

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同一天，习近平和夫人彭丽媛向安倍晋三的夫人安倍昭惠女士致唁电表示哀悼和慰问。

据中国外交部网站说，习近平“代表中国政府和中国人民，并以个人名义”，“对安倍晋三前首相突遭不幸辞世”，表示“深切哀悼”，并向安倍晋三的亲属表示慰问。

习近平在唁电中表示，安倍晋三“在任期间”为推动中日关系改善进行了努力，作出了有益的贡献。“我曾同他就构建契合新时代要求的中日关系达成重要共识。我对他突然去世深感惋惜”。“我愿同首相先生一道，根据中日四个政治文件确立的各项原则，继续发展中日睦邻友好合作关系”。

法新社的报道说，安倍晋三在2006年和2012年至2020年期间执政，一直试图与北京建立更紧密的关系，尽管在中日这两个地区竞争对手之间存在着激烈的历史怨恨，而且，两国对东海一连串岛屿有长期争端。

在2020年因健康原因辞职后，安倍晋三成为台湾的坚定捍卫者，他呼吁美国和日本在北京军事入侵时，捍卫台湾。

该报道还说，习近平对这位周五在日本奈良市竞选时被暗杀的日本前首相表示敬意，比其他大多数世界主要领导人的敬意晚了很久。

昨天，欧美，北约，印度，韩国，俄罗斯等国都就安倍晋三遇刺身亡表示深感震惊，谴责袭击“卑鄙”和“令人发指”，并对安倍晋三的家人和日本人民表达了支持和慰问。其中印度总理莫迪宣布将7月9日设为全国哀悼日，以表达对安倍晋三的敬意。美国总统拜登下令在白宫等联邦建筑降半旗。