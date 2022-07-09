俄军夜以继日轰炸 乌克兰总统拒用领土换和平

乌克兰/俄罗斯

俄罗斯军队正在乌克兰东部“夜以继日”地轰炸。普京试图将乌东两个州的领土全部蚕食掉。乌克兰总统泽连斯基则表示，乌克兰不准备向俄罗斯割让任何土地以换取和平。

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乌克兰战争已持续四个半月，俄军继续在乌东顿涅茨克地区"不间断"轰炸，美国承诺向基辅提供新的军事援助，包括“强力火箭发射器”和“精确炮弹”。

据乌东顿涅茨克州长帕夫洛-基里连科（Pavlo Kyrylenko）周五晚间说："整个前线都处于不断的炮击之下"。他在电报群上补充说：俄军"没有停止对顿涅茨克方向的炮击（......），他说，巴赫穆特（Bakhmout）被炮击，斯洛维扬斯克（Sloviansk）昼夜被炮击，还有克拉马托尔斯克（Kramatorsk）......。

拒用领土换和平

乌克兰总统泽连斯基7月6日向美国有线电视网CNN表示，乌克兰不会为了与俄罗斯的和平，而放弃自己的领土。他说，“这是我们的土地”。

泽连斯基周四接受CNN记者布利策（Wolf Blitzer）独家采访时表示，乌克兰不准备向俄罗斯割让任何土地。他说，任何结束战争的外交谈判，都不能包含乌克兰割让自己的领土。

泽连斯基强调说，"乌克兰人不准备放弃他们的土地，不准备接受这些乌克兰领土属于俄罗斯的说法。这是我们的土地。

他补充说，"我们一直在谈论这一点，我们打算证明这一点"。

此外，泽连斯基还就英国首相约翰逊宣布即将辞职表示，他相信英国对乌克兰的政策不会因为鲍里斯-约翰逊的辞职而改变。他说，“约翰逊为乌克兰做的事情对我们有很大的帮助”。“他是乌克兰的朋友”，并说，他认为，英国社会支持乌克兰加入欧洲，英国站在乌克兰一边"。他并希望英国首相的继任者未来向乌克兰提供支持的速度与约翰逊一样快。