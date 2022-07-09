拜登称安倍去世是“世界的损失”

拜登/安倍

美国总统拜登认为日本前首相安倍晋三的去世，是“世界的损失”，并下令白宫降半旗致哀。另外，美国三名前总统都对安倍晋三的逝世表示了哀悼和缅怀。

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据共同社报道，美国总统拜登7月8日得知日本前首相安倍晋三去世后，前往日本驻华盛顿大使官邸吊唁，并在吊唁簿留言表示：安倍的去世“不仅是其家庭和日本国民的损失，也是世界的损失”。

拜登在日本驻美国大使公邸向安倍的照片献花。他写道“（安倍）是和平与有判断力的人”，对其突然离世表示惋惜。在先前发表的声明中，拜登称赞安倍是“日美同盟和友谊的拥护者”，指出“他描绘的自由开放的印度太平洋构想将被继承”。

拜登还指示白宫等联邦政府设施降半旗至7月10日晚上日落，以表示对安倍晋三的敬意。

此外，据共同社介绍：美国几位前总统都对安倍遇刺身亡表示了哀悼。

奥巴马在推特上回忆在2016年，他作为美国总统和安倍首相一起首次访问核爆地广岛，以及同年年末，他们共同访问太平洋战争导火索的夏威夷珍珠港事件遇袭现场。奥巴马称他“不会忘记曾共同致力于强化日美同盟”。

而与安倍建立了深厚友谊的美国前总统特朗普悲伤的表示：安倍“作为伟大的领导人，历史将会传述他”，并说，安倍的去世是“非常大的损失”。

美国前总统小布什谴责了枪击“不合道理”，并哀悼安倍的突然离世。他在安倍2006年首任首相时，曾与安倍致力于共筑日美关系。

美国国防部长奥斯汀在声明中表达了对安倍胞弟、日本防卫相岸信夫的慰问，称“知道他承受着深深的悲伤”。

日本前首相安倍晋三7月8日在奈良竞选时遇刺身亡引发国际社会的震惊与哀悼。