推特不提供假账号数量 马斯克决定终止收购协议

马斯克/推特

埃隆-马斯克和推特正在走向一场激烈的法律斗争。这位亿万富翁已决定终止以440亿美元收购推特（Twitter）的协议。原因之一是推特一直不肯提供假账号的数量。

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法新社说，特斯拉和SpaceX的老板埃隆-马斯克终止以440亿美元收购了推特的协议，一场法律战迫在眉睫，这预示着一些人的梦想和另一些人的噩梦即将结束。

在美国证券交易监管机构周五公布的一封信中，马斯克的律师声称，推特没有遵守其在协议中的承诺，特别是没有提供所要求的关于虚假账户和垃圾邮件数量的所有信息。

信中说：“推特未能遵守协议中的多项规定，而且似乎提供了虚假和误导性的信息，而马斯克先生正是依靠这些信息达成了收购协议”。

最近几周，推特多次表示，其平台上的虚假账户数量不到5%。但是马斯克和他的团队认为，推特在说谎，这影响了公司的生存能力和价值。

几周来，专家们一直在想，埃隆-马斯克是否在寻求撤回他的报价，或重新向下谈判价格。

通过终结收购推特的承诺，这位亿万富豪将自己暴露在重大的法律诉讼中。双方都同意在某些情况下支付高达10亿美元的终止费。

推特平台董事会主席布雷特-泰勒在推特上说，董事会"致力于以商定的价格和条款完成交易"，并打算在法庭上获胜。

杜兰大学的法律教授安-利普顿在推特上说，“埃隆-马斯克宣布的决定并不能保证收购不会发生”。“他签署了一份协议，他在法律上有义务遵守”。

分析师丹-艾夫斯（Dan Ives）说：“这对推特及其董事会来说是一个灾难性的局面，因为该公司将在一场旷日持久的法律战中面对马斯克，以挽救该交易和/或收回至少10亿美元。

在信中，埃隆-马斯克的律师还提到了最近推特的员工被裁员和招聘冻结。

分析师Carolina Milanesi告诉法新社，他们已经明确列出了尽可能多的理由来避免支付罚款。

4月中旬，在逐步，悄悄地入股推特公司后，这位世界首富提出以每股54.20美元，即总额440亿美元的价格收购推特。

他在Ted2022会议上说："我只是强烈地感觉到，拥有一个公开的、广泛包容的、你可以信任的平台，对文明的未来极为重要。

推特董事会最初试图不让马斯克收购，最后于4月25日同意与这位自由主义企业家达成最终协议。

自那时起，推特的股票已损失了超过四分之一的价值。特斯拉的股价在此期间也下跌了近25%。