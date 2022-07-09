斯里兰卡总统出逃 其住所被抗议者占领

斯里兰卡/总统出逃

斯里兰卡总统拉贾帕克萨（Gotabaya Rajapaksa）周六7月9日在其位于科伦坡的官邸被抗议民众冲击前几分钟逃离。抗议者要求他辞职。

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总统官邸的守卫士兵向空中鸣枪示警，以阻止抗议者接近，直到总统拉贾帕克萨被转移出去。

该国国防部一位消息人士告诉法新社，“总统已被护送到安全地带”，“他仍然是总统，他受到军事单位的保护”。

当地电视台播放了数百人爬上总统府大门的画面。这座总统府是位于海滨的殖民时代建筑，是斯里兰卡的权力象征。

一些示威者在社交媒体上发布的现场视频显示，一群人在总统府宫殿周围徘徊，另一些人甚至在总统府游泳池里游泳，或躺在卧室里，一脸的欢喜。

抗议者还占领了总统官邸附近的总统府办公室，抗议者已在那座办公楼前面驻扎了三个月。

如果拉贾帕克萨总统辞职，那么，总理拉尼尔-维克拉马辛格（Ranil Wickremesinghe）将是顺位继承人。他立即召开了政府紧急会议，讨论"早日解决"危机。在一份声明中，他邀请各政党领导人参加会议，还呼吁议会召开会议。

斯里兰卡政府官员说，他们不知道拉贾帕克萨总统先生出逃后的意图。一位高级官员告诉法新社："我们正在等待指示"。"我们仍然不知道他在哪里，但我们知道他在斯里兰卡海军那里，他很安全"。

早些时候，有数万人参加了要求总统辞职的示威，该总统被指控是前所未有的经济危机的罪魁祸首，这场危机导致通货膨胀失控，燃料、电力和食品严重短缺。

上周五，警方实施了宵禁，试图阻止抗议者上街，但在反对党、人权活动家和该国律师协会威胁要对警察局长采取法律行动后，宵禁被取消了。

官员们告诉法新社，抗议者基本上无视宵禁。周六，一些抗议者甚至迫使铁路当局用火车把他们送到首都科伦坡去参加集会。