美中在G20外长会议后举行场边会，可能为拜登与习近平会面铺路

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在印尼峇里岛举行的20国集团（G20）外长会议7月9日在没能和往常一样发表联合公报的情况下下落幕。但美中在G20外长会议后举行场边会，不排除双方有意为拜登与习近平会面铺路。

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“纽约时报”报导，20国集团外长会议与会官员表示，俄国外长拉夫罗夫在这次会议中遭到众多批评，在会议结束前就退席抵制。

美国国务卿布林肯与其他西方国家官员和拉夫罗夫在会上并没有接触，不过拉夫罗夫仍与中国、印度、巴西和土耳其等拒绝加入西方制裁阵营的国家的外长会面。

传统上，G20会在会后发布共同愿景与目标的联合公报，但俄罗斯在乌克兰问题上与西方国家没办法达成共识。许多与会国家指责莫斯科扰乱全球粮食和能源供应，成为本次会议焦点，原因是俄国封锁乌克兰的黑海港口与收紧欧洲天然气供应。

法新社报导，布林肯与中国外长王毅今天在G20外长会议后会晤，让人感觉仍有希望避免紧张情势逐渐失控。

尽管中美双方都不期待两人会谈能有重大突破，但彼此的语调已现和缓，也愿意在当前西方聚焦俄国侵乌之际加强互动。

路透社报导，美方官员表示这是布林肯自去年10月以来首次与王毅面对面会晤，包括上午会谈与工作午宴，盼维持美中关系稳定，避免双方擦枪走火。

美中都有意维持双边关系稳定。美方官员表示，总统拜登和中国国家主席习近平预计将在未来几周再次通话，今天的会议可能也是为此铺路。

中央社报道，奥巴马任内的国务院前亚太助卿罗素表示，他认为此次会面的一个关键目标是探寻拜登和习近平见面会谈的可能性，这将是双方担任领导人以来的首次会晤，较可能的时机是在G20今年11月在峇里岛峰会期间举行场边会。