乌东一座公寓楼遭俄导弹袭击至少15人遇难

乌东居民楼被炸

俄罗斯在乌东顿巴斯地区的轰炸仍在继续。周日7月10日上午，乌克兰顿涅茨克州州长说，俄军导弹击中了该州查西夫 亚尔（Chassiv Yar）镇的一栋四层公寓楼，至少有15人死亡，还有20多人可能被困在废墟中。

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法新社7月10日发自查西夫 亚尔的报道，乌克兰当局说，俄罗斯军队周日继续对乌克兰东部进行猛烈攻击，在一次攻击中，炮弹撕裂了查西夫亚尔的一栋住宅楼，已知至少有15人死亡。

轰炸发生在这个约有12,000人的小镇上，持续了一夜。据救援部门称，24人仍在废墟下，包括一名儿童，另有5人已从废墟中被救出。

俄军正在试图征服顿涅茨克州。该州的州长帕夫洛-基里连科（Pavlo Kyrylenko）在电报群（Telegram）上说，这栋四层楼的建筑被一枚俄罗斯飓风导弹击中。

法新社记者在这场袭击后赶到现场，看到大楼部分倒塌，救援人员和一台挖掘机正在清理那个地方。

一位没有透露姓名的居民向法新社说：“当时我在卧室里，我出来后，一切都开始摇晃，塌陷”。“救我的是爆炸的冲击波，它把正在流血的我推进了厕所。

据顿涅茨克州长基里连科说，自2月24日俄罗斯开始入侵以来，顿涅茨克地区至少有591位平民被杀，1548人受伤。他在周五说，莫斯科正在准备在东部采取"新行动"。

故意针对"平民目标"

俄军在7月初宣布控制了卢甘斯克地区，现在正瞄准顿涅茨克地区，以占领整个顿巴斯采矿盆地。

自2014年俄罗斯吞并乌克兰克里米亚半岛后，这个地区被莫斯科支持的分离主义分子部分控制。

乌克兰总统泽连斯基周六晚间说，俄罗斯大炮的野蛮轰炸没停过一天：斯洛维扬斯克（Sloviansk）、巴赫穆特（Bakhmout）、阿夫迪夫卡（Avdiivka）...... "。他再次呼吁西方提供"现代和强大"的武器让乌克兰保卫自己。

泽连斯基先生指责莫斯科"故意、蓄意地打击普通的房子、民用目标和平民。他说，俄军的攻击造成死亡和受伤"。

俄罗斯国防部则在周六晚间的一份声明中指责乌克兰人在顿涅茨克和哈尔科夫地区几个地方的学校和民用建筑中部署了军人和武器。

多名乌克兰官员还谴责俄罗斯军队故意向农田射击，意图引发火灾，烧毁农作物。