加拿大豁免制裁:放行俄北溪涡轮机返德国

加拿大/俄罗斯/德国

加拿大周六决定临时豁免对莫斯科的制裁，允许在加拿大修复的用于俄罗斯北溪1号天然气管道的涡轮机返回德国。

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俄罗斯天然气巨头Gazprom在6月份已将连接俄罗斯和欧洲的北溪1号管道的容量减少到只有正常水平的40%，理由是该公司修复的设备（涡轮机）被延迟交付。

这些涡轮机目前正在蒙特利尔附近的西门子车间进行维修。基辅曾呼吁德国不要"屈服于克里姆林宫的讹诈"。

加拿大自然资源部长乔纳森-威尔金森（Jonathan Wilkinson）说，“加拿大将给予西门子加拿大公司一个有时限的、可撤销的许可证，以将修理过的北溪1号涡轮机送回德国，支持欧洲获得可靠和可负担的能源的能力”。

这位部长还指责俄罗斯总统弗拉基米尔-普京想要“在盟友之间挑起分裂”。

与此同时，加拿大在周六宣布，它打算将对俄罗斯的经济制裁扩大到工业制造业。

加拿大外交部长梅拉尼-若利（Mélanie Joly）说：“新制裁措施将适用于陆地运输和管道运输，以及金属和运输设备、计算机、电子和电气设备以及机械的制造。