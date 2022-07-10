泽连斯基撤换5名驻外使节 包括驻德大使

基辅换5名驻外使节

乌克兰总统泽连斯基7月9日表示，他已将5名乌克兰资深驻外使节解职，包括口无遮拦的驻德国大使梅尔尼克。

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据中央社发自基辅报道，乌克兰总统泽连斯基（Volodymyr Zelenskyy）宣布将乌克兰驻德国、印度、捷克、挪威和匈牙利的大使解职。他说，新人选已经准备好履新。他在声明中表示，此一轮人士调动是正常外交惯例。

据路透社报导，目前不清楚这些被解职的大使是否会被派任新职务。

乌克兰与德国关系特别敏感，德国高度仰赖俄罗斯能源供应，又是欧洲最大经济体。

安德烈-梅尔尼克（Andriy Melnyk）是由泽连斯基的“前任”所任命，于2014年末派驻德国，在柏林政界与外交圈颇为知名。

46岁的梅尔尼克经常在社群媒体上直言不讳，与人打口水战，将反对武装乌克兰对抗俄罗斯入侵的政治人物和学者贴上姑息的标签。

据中央社说，之前，德国总理朔尔茨（Olaf Scholz）没有立即接受泽连斯基邀请前往基辅访问时，梅尔尼克指责他表现得像一条「被冒犯的猪肝肠」（beleidigte Leberwurst）。猪肝肠是德国特色美食，在德国，「被冒犯的猪肝肠」一词通常用来形易怒之人。