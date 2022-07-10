英国：谁来当首相? 已有9人出场竞争

英国保守党选举

截至7月10日上午，英国9名保守党议员宣布投入竞选，准备接替鲍里斯-约翰逊出任保守党党魁和英国首相。入围名单将在7月20日宣布。

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在这场竞选中，许多候选人都渴望在税收问题上与前财长里希-苏纳克（Rishi Sunak）有所区别。

最新候选人是周日上午宣布参选的英国国际贸易大臣彭妮-莫尔顿（Penny Mordaunt）。这位49岁的海军预备役军人是2019年第一位占据国防部长职位的女性，她坚持认为，公众辩论应该"少围绕领导人"，更多将注意力放在"船"上。

法新社说，她此话显然是想从困扰鲍里斯-约翰逊任期的连续丑闻中脱离出来。后者在其政府阁僚雪崩式的辞职后，别无选择，在周四宣布了辞职。

英国保守党领导权的竞争，也是唐宁街的竞争，因保守党在下议院拥有多数席位。预计英国将经历一个特别热闹的夏天，其间会有各种“爆料“和”臭弹“。

周六晚，两位前部长，杰里米-亨特（Jeremy Hunt）和萨吉德-贾维德（Sajid Javid）都在保守的《星期日电讯报》的专栏中宣布了他们的候选资格。

这二人都与前财长里希-苏纳克的路线相反，坚持自己的减税计划。而刚辞职的财长苏纳克认为，英国正受到40年未见的通货膨胀困扰，需等这个阶段过后，待公共财政恢复再考虑减税。

52岁的萨吉德-贾维德周日在BBC上说，“没有减税，我们就不会有增长"。他上周二率先宣布辞去政府职务，启动了政府“大出血”进程：随后约有60人离职，对首相鲍里斯-约翰逊构成致命打击。

财政部长里希-苏纳克上周二是在贾维德宣布辞职9分钟后宣布辞职的。但这两人都说之前并没有商量。

这位印度裔前财长因在冠状病毒大流行病高峰期部署的许多经济支持措施而非常受欢迎，但他一度因其富有的妻子被揭露使用了减税措施而受到削弱。他是第一个宣布竞选的重量级人物，现在他的行情似乎有反转，得到很多议员的支持。不过，他很可能面临约翰逊阵营的愤怒，因他离开政府前，并没有预先警告过首相，所以该阵营怀疑他是叛徒。

入围名单7月20日揭晓

另一位有分量的候选人是纳迪姆-扎哈维（Nadhim Zahawi）。此人在上周从教育部转到财政部之前，曾作为国务大臣主导英国的冠状病毒疫苗接种计划。但由于媒体披露他遭到税务调查，他的竞选起步受到阻碍。不过他保证说，自己所有的经济利益都是按规定申报的。

其他竞争者的成功机会似乎要低得多，他们是：交通部长格兰特-沙普斯（Grant Shapps）、外交事务委员会主席汤姆-图根哈特（Tom Tugendhat），司法部长苏拉-布拉弗曼（Suella Braverman），前平等事务秘书凯米-巴德诺克（Kemi Badenoch）。

保守党仍在等待外交部长特拉斯（Liz Truss）宣布加入候选人队伍，她的竞选意图似乎毋庸置疑。而另一个热门人选，国防大臣本-华莱士（Ben Wallace）已在周六宣布退出竞争。

据英国保守党决策机关预计，最终报名竞选的人会有15名左右，这么多候选人的涌现，预示着在第一部分的过程中，对候选人的支持或票数方面的门槛将被提高。

但负责保守党内部组织的1922委员会财务主管杰弗里-克利夫顿-布朗（Geoffrey Clifton-Brown）周日在LBC电台说，他"有信心"在7月20日之前知道两个最终的人选。

据《星期日电讯报》报道，更精确的时间表预计将在下周一公布，提名可能在周二结束。

目的是确保仅对保守党党员开放的最终投票将在9月初决出胜负。