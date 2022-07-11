印度人口明年超越中国成第一人口大国

联合国/人口/印度/中国

联合国今天一项报告预测，世界人口预计在今年11月15日达到80亿人，并指出印度将在2023年超越中国，成为地球上人口最多的国家。联合国还报告，2021年全球饥饿人口增至8.28亿。

广告 继续浏览后续

就世界人口今年内达到80亿，联合国秘书长古特雷斯警告说，这项人口总数里程碑「提醒了我们在关爱地球上的共同责任，并反思我们对彼此的承诺还有哪些不足」。法新社报道称，但他未提及具体细节。

根据联合国经济和社会事务部的预测指出，世界人口正以1950年以来最慢速度成长。该预测报告说，世界人口应在2030年达到85亿人，在2050年达97亿人，在2080年代达约104亿人高峰，然后直到2100年都维持这一稳定水准。

据报告指出，虽然在几个开发中国家观察到净出生率下降，但未来数十年世界人口的增长，有一半以上会集中在8个国家，分别是刚果民主共和国、埃及、埃塞俄比亚、印度、尼日利亚、巴基斯坦、菲律宾和坦桑尼亚。

稍早，联合国报告2021年全球饥饿人口增至8.28亿。此数据由联合国粮食及农业组织、国际农业发展基金、联合国儿童基金会、联合国世界粮食计划署和世界卫生组织联合发布。报告指出，2021年全球受饥饿影响的人数已达8.28亿，较2020年增加约4600万，自2019冠状病毒病大流行暴发以来累计增加1.5亿。

联合国说，全世界正在进一步偏离目标，无法保证到2030年消除饥饿、粮食不安全和一切形式营养不良。