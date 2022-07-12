乐高将停止在俄罗斯的业务

俄罗斯/乐高/经济

俄罗斯创新零售集团（Inventive Retail Group，IRG)7月12日表示，丹麦玩具积木制造商乐高已经终止与其在俄罗斯的81家门店运营商的合同，此举可能意味着乐高这家丹麦玩具制造商在俄罗斯的业务结束。

广告 继续浏览后续

俄罗斯版的Inc.商业杂志周二早些时候报道称，乐高无限期地停止在俄罗斯的商业活动，并终止与创新零售集团（IRG）的合同。根据该杂志，乐高俄罗斯首席执行官 奇哈切夫（Evgeny Chikhachev）说：“鉴于经营环境持续受到严重干扰，我们已决定无限期停止在俄罗斯的商业活动，包括停止大部分莫斯科团队的工作和与创新零售集团的伙伴关系。”他表示，莫斯科办公室已解雇70名员工，并向他们支付离职补偿金。

值得一提的是，乐高早在3月已暂停向俄罗斯发货，并在6月表示由于供应问题暂时冻结部分商店。

创新零售集团管理的部分门店早在6月初就已停业，其余门店的命运还未可知。7月11日，俄罗斯工贸部将乐高产品列入允许平行进口的商品清单。

笔和纸张（Pen & Paper）律师事务所合伙人称，创新零售集团还可以销售与乐高断绝关系前购买的产品。3月3日，乐高公司几乎是在俄罗斯启动特别军事行动之后就立即宣布停止新的供货。与此同时，乐高丹麦总部承诺为“支持乌克兰人民”捐赠1650多万美元。