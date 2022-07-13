方济各任命3名女性参与梵蒂冈主教提名审查

女性

天主教教宗方济各（Pope Francis）7月13日任命3名女性担任梵蒂冈负责审查主教提名的办公室成员，这是女性在天主教教会治理中拥有发言权又一项创举。

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中央社报道，教廷“主教部”负责监督天主教教会在世界各地管理教区的5300位主教中大多数人的工作。主教部成员包括枢机主教、主教，如今还有女性，他们定期集会，评估梵蒂冈驻各地大使提出的新主教名单。大使在与地方教会成员协商后，通常会为每个职缺提名3位候选人。

最后决定权仍在教宗手里，他也可以绕过大使提出的候选人，亲自提名然后由主教部审核。不过，将女性纳入咨询过程意义重大，这是对各方呼吁打破罗马教廷全男性神职人员体系、让女性在教会决策中有更大发言权所作的回应。

美联社报导，梵蒂冈城国（Vatican City State）秘书长拉法厄尔．彼得里尼修女是3位新成员之一。梵蒂冈城国负责管理梵蒂冈博物馆和梵蒂冈版图内的其他行政部门。

另两位是天主教母佑会前任总会长温帼仪修女，以及天主教妇女组织世界联盟，主席莉娅，她不是非修女。

由于基督的“宗徒”（apostles，即新教的“使徒”）都是男性，天主教将司铎职位（priesthood，一般称神父）保留给男性。儘管妇女承担教会大部分工作，开办学校、医院且将信仰代代相传，她们常抱怨自己在教会属于二等地位。