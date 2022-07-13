韦伯太空望远镜再传宇宙图：美妙绝伦

太空开发/韦伯太空望远镜

美国国家航空航天局7月12日披露了有史以来设计的最强大的太空望远镜詹姆斯-韦伯所拍摄的首批图像，展示的是天空中的五个星系群。此前一天，在美国总统拜登的见证下，韦伯传回地球第一张太空星系照片，惊艳全球。

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韦伯望远镜在被发射进入太空6个多月后，负责这个新的太空望远镜的团队已经完成了校准，公布了该航天器拍摄的第一批图像。。

据拜登见证说，"我们可以看到以前无法触及的东西。我们可以去以前没有人去过的地方"。

据本台报道说，经过25年多的时间，经历无数次的延误和飞涨的成本，世界各地的天文学家和天体物理学家即将看到有史以来最强大的望远镜的成果，这也是有史以来投入天空轨道的最大望远镜。

11日传回的第一张图片就是所谓的 "深场"。对天空中一个看似空旷的区域进行长时间曝光的照片。宇宙中可见的部分看上去相当于一粒沙子的大小。然而，迷失在宇宙中的星辰揭示了数以千计的星系，大约有130亿年的历史，属于宇宙中最古老的星系。

据美国宇航局总裁比尔-内斯隆说，"这幅图像只是一个更大的宇宙的微小一瞥。韦伯的第一个深场图片不仅是它传回的第一个彩色图像，也是迄今遥远的宇宙中最深、最清晰的图像。

此前，哈勃太空望远镜拍摄过同样的广袤的太空深场，但比韦伯拍摄的要少得多。韦伯太空望远镜在科学界引起很多期待，韦伯有6.5米直径长的镜片，而哈勃的镜片则是2.4米。韦伯具有红外线的观察能力，能抓住宇宙中最遥远物体的颜色，使韦伯成为太空仪器之王。

韦伯的另一个图像涉及恒星的生命周期。这一次是在南环行星星云中进行的观测。同样，这也是哈勃以前拍摄过的目标。但韦伯的图像要精确得多。

据专家评论称，韦伯的观察是史无前例的，奉献的可能性令人叹为观止。有了韦伯，分析其他世界的大气层并寻找生物活动的标志就成为可能。

詹姆斯-韦伯望远镜的这五次观测只是未来的前奏。它们是为期六个月的校准阶段的初步果实。该望远镜现已全面投入使用，并开始了为期一年的科学观测活动。该计划包括系外行星，但也包括其他深层领域、星云、黑洞、星云、星系，甚至是我们自己的太阳系的图片。第一批五张图片的发表就已经回答了一个问题：是的，韦伯像宣传广告中所说的那样强大和高效。

阿丽亚娜5号火箭于12月25日将韦伯送入轨道的完美发射，也大大延长了太空望远镜寿命。通过节省燃料，该航天器现在有足够的燃料来运作至少20年。这些首次观测是在短短五天内完成的。因此，天文学家和天体物理学家们期待着这个独特的望远镜所带来的发现的收获。