韦伯望远镜：终得见宇宙更深处，星体绚烂的生与死

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去年12月，世界上最大、最强大的太空望远镜从南美洲的法属圭亚那起飞，并在今年1月份到达了距地球160 万公里的瞭望点。本周早些时候，耗资100亿美元的美国国家航空航天局詹姆斯韦伯太空望远镜在白宫揭幕，揭幕式上，一些遥远的星系，和人类从未见过的深层宇宙得以清晰展现，引发世界各地的天文学家和科学家的惊叹与讨论：“太空探索迎来了新的时代”。点击以下内文视频，细看美图。

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宇宙深处的美景。 © NASA-AP

威斯康星大学麦迪逊分校天文学助理教授、韦伯项目的参与者迈克尔·梅西纳表示，“我们希望在任务过程中拍摄更久、完成一些更加深入的照片，以找到更遥远的东西”。

这一次，韦伯望远镜展示出它拥有的绝对力量：更加远离地球的位置，以及对红外光谱的使用等等，这些都有助于向人类揭示一种“新的光“。科学家们称，这种光几乎与科学一样，是艺术。

依托于韦伯望远镜，科学家们希望能够瞥见137亿年前形成的第一批恒星和星系之光，那个时间距离宇宙大爆炸应仅1亿年。韦伯望远镜还将扫描外星世界的大气层，寻找可能存在或存在过的生命迹象。

韦伯利用其红外探测器观察了一颗名为WASP-96b的巨行星的化学成分——它的大小与土星相当，距离人类1150光年。韦伯望远镜显示出了这颗超热行星大气中的水蒸气，甚至发现了氖的化学光谱，还有一些天文学家曾经认为不存在的云层。

史蒂文斯理工学院助理教授杰森拉宾诺维奇解释说：“借助新的詹姆斯韦伯太空望远镜，我们可以开始确定其中一些系外行星的大气成分。所以，现在我们可以开始真正去确定，这些系外行星是否类似于地球，或者说更加类似于木星，或者金星，等等”。

科学家们还表示，韦伯对红外光谱的运用，使人类能够透过宇宙尘埃，捕捉到来自宇宙角落的遥远光线。印第安纳大学杰出教授凯瑟琳·皮拉霍夫斯基感慨道：“它们真的非常非常壮观。这些图像的惊人之处，在于它们向我们展示了韦伯望远镜在未来应用当中的强大能力”。

此前，哈勃望远镜已拍摄过一些令人惊叹的图像，其中很著名的一张，就是船底座星云。它是天空中明亮的“恒星托儿所”之一，距离我们大约7600光年。韦伯计划的参与科学家之一克劳斯·彭拓皮丹表示，本次韦伯望远镜同样捕捉到的船底座星云图像，更加美丽：“这是一幅彩色的气泡和空灵景观之图，是恒星诞生的地方”。普渡大学物理与天文学系助教丹尼·米利萨威尔耶维奇认为，“这些图像代表着太空探索进入了新时代”。“韦伯的大尺寸，加上它对中红外较长波长的敏感性，意味着它将能够探测到我们以前从未能够进入过的宇宙区域，并将能够对附近区域进行研究，用我们以前梦寐以求的方式，去构建这个系统”。