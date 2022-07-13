IMF称全球经济前景暗淡 呼吁"每个人都是兄弟和姐妹"精神

世界经济/国际货币基金组织

国际货币基金组织(IMF)总裁周三表示，全球经济前景正在变暗。该总干事指乌克兰战争及其造成的 "商品价格冲击 "是主要原因之一。

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国际货币基金组织(IMF)总干事格奥尔基耶娃Kristalina Georgieva在一份题为 "面对不断恶化的经济前景：20国集团如何应对 "的文件中说，IMF计划在本月晚些时候公布对 "2022年和2023年 "增长预测的 "进一步降级"。这份文件是在周五和周六在印度尼西亚巴厘岛举行的20国集团财长和央行行长会议之前准备的。

据格奥尔基耶娃写道：当G20在4月举行最后一次会议时，IMF刚刚将其今明两年的全球增长预测下调至3.6%，我们当时警告说，由于未来潜在的下行风险，情况可能会变得更糟。而自那时起，其中许多风险已经实现，世界面临的多重危机已经加剧。

对国际货币基金组织总裁来说，通胀率高于预期，并且已经扩大到食品和能源价格之外。

国际货币基金组织在文件中特别警告说，这种通货膨胀可能会 "激化 "受影响国家内部的社会紧张局势。

据法新社说，在主要关注的问题中，国际货币基金组织还对迅速增加的粮食不安全感到震惊，称此对最贫穷人口的影响最为严重。为了应对这一问题，国际货币基金组织主张继续实行 "多边主义"，建议取消最近对粮食出口的限制。

为了说明这种合作的必要性，国际货币基金组织总干事格奥尔基耶娃最后引用了巴厘岛的一句谚语说："menyama braya"，即我们"每个人都是兄弟和姐妹"。