继俄罗斯叙利亚之后，朝鲜承认乌东两个分离地区独立

朝鲜，乌克兰危机，俄罗斯

朝鲜国家媒体周四报道，朝鲜已正式承认乌克兰东部两个亲俄分离主义地区为独立国家。基辅谴责平壤此举破坏乌克兰的主权和领土完整，宣布与朝鲜断交。

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官方的朝中社报道说，朝鲜政府周三在向宣布独立的顿涅茨克人民共和国和卢甘斯克人民共和国发出信函后，即告承认其独立。朝中社说，平壤在信函中阐明朝鲜已 "决定承认 "这两个地区的独立，并 "表示愿意以独立、和平和友谊的理念与各国发展关系"。

朝鲜是继俄罗斯和叙利亚之后第三个承认这两个地位独立的国家。今年年初俄罗斯在对乌克兰发起军事攻击之前，宣布承认乌东顿涅茨克和卢甘斯克独立，此后俄罗斯的盟友叙利亚也宣布承认其独立。

保卫这些分离主义政体也是俄罗斯2月24日发起乌克兰军事进攻的理由之一。尽管莫斯科始终否认，但观察普遍认为俄罗斯在2014年吞并乌克兰克里米亚半岛之后，是乌东分离主义运动的支持和煽动者。

在周三朝鲜尚未立即宣布之前，卢甘斯克和顿涅茨克两个地区周三已声明他们获得了朝鲜的承认。他们在莫斯科的外交代表分别在网络平台Telegram上发布图片，显示各自收到的据称是朝鲜大使辛洪哲递交的承认信函。

乌克兰外交部在周三的一份声明中谴责朝鲜承认两个地区独立国家，是试图破坏乌克兰主权和领土完整，基辅称这些地区 是"被俄罗斯暂时占领"乌克兰领土。为此，乌克兰宣布断绝与朝鲜的所有关系。