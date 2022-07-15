G20财长会 聚焦乌战，粮食和能源

G20/印尼

20国集团财长周五在印度尼西亚举行会议，议题聚焦乌克兰战争对全球经济的影响，会议将敦促团结，对粮食和能源危机采取行动。G20警告，这些危机的后果可能是灾难性的。

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G20财长会议今天开幕。东道国印度尼西亚的财政部长Sri Mulyani Indrawati在开幕式上说："全世界都在关注，" 他呼吁与会者采取合作态度。该部长警告说：“分歧的代价比我们能承受的要高。对许多低收入国家来说，人道后果将是灾难性的。”

为期两天的财长和央行行长会议正在印度尼西亚的巴厘岛举行，在此之前，各国外交部长向俄罗斯外交部长谢尔盖-拉夫罗夫发出了有关入侵乌克兰的指责。G20峰会原本打算关注如何在冠状病毒大流行之后最好地鼓励恢复增长，但现在乌克兰战争的影响以及粮食和能源危机跃为议程上的首要问题。

据法新社说，预计这次会议将看到将经济问题归咎于莫斯科的西方人的观点，和反对制裁俄罗斯的主要发展中国家的观点之间出现新对抗。其中，中国处于关键地位。

据一位加拿大官员称，有乌克兰血统的加拿大财政部长克里斯蒂娅-弗里兰指责俄罗斯应对入侵乌克兰犯有 "战争罪 "负责。她谴责不仅是俄罗斯的将军们在犯罪，而且经济领域的技术官僚正在使战争成为可能并使战争继续下去。

俄罗斯财政部长西卢安诺夫将以虚拟方式参加会议，而他的乌克兰财长马尔琴科也被邀请通过互联网发言。

俄罗斯的代表是财政部副部长Timur Maximov和俄罗斯中央银行官员Elizaveta Danilova。一位西方消息人士告诉法新社，"在俄罗斯外交部长上周面临非常直接的批评之后"，莫斯科决定不派出更高级别的代表团与会。

在会议前夕，美国财政部长珍妮特-耶伦说，全球经济的 "最大挑战 "来自乌克兰战争，她强调 "普京政权的代表在这个G20峰会上不应该有任何地位"。她指出：“我们在世界的每个角落都看到了这场战争的后果，特别是在能源价格和粮食不安全全面上升。”

法新社说，由于各国对当前经济问题的原因以及俄罗斯的责任没有达成共识，公报的发表再次变得不确定。

今年G20会议的东道国印度尼西亚希望保持中立，因而没有向西方压力屈服，西方不希望让俄罗斯参加会议。尽管印度尼西亚努力争取获得一个坐满桌子的会议，许多国家将缺席。还有国家派出了较低级别的代表。

法国的代表是财政部部长和法国银行行长。

欧洲中央银行（ECB）行长克里斯蒂娜-拉加德（Christine Lagarde）预计将远距离出席，而世界银行行长大卫-马尔帕斯（David Malpass）将缺席。国际货币基金组织（IMF）总裁克里斯塔琳娜-格奥尔基耶娃（Kristalina Georgieva）周三警告说，全球经济前景 "越来越暗"，预计她会亲自出席。

法新社说，这次会议是为将于11月在巴厘岛举行的20国集团领导人峰会做准备。