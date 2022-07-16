俄乌战争阴影下20国集团财长巴厘岛会议难获共识

20国集团财长会议

原本应当协调立场共同推动世界经济复苏的巴厘岛20国集团财长会议再次成西方与俄罗斯围绕乌克兰战争针锋相对的场所，由于双方对俄乌战争对世界经济的影响难有共识，此次会议预计不会有联合公报

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尽管目前担任20国集团轮值主席国的印度尼西亚财长16日再次呼吁成员国不要偏离推动世界经济复苏的目标，但美欧等西方成员与俄罗斯对严重影响复苏的因素认知针锋相对，因此很难想象双方能够就走向复苏的路径达成共识。

自15日起，西方各国财长就再次谴责俄罗斯对乌克兰的入侵战争重创世界经济。美国财长耶伦15日在一次记者会上表示，俄罗斯毫无理由地对乌克兰发动战争，冲击全球经济。澳大利亚经济部长也强调，是俄罗斯的入侵行为破坏了粮食安全和能源安全，俄罗斯应当对此承担全部责任。加拿大财长则针对俄乌战争表示，犯下战争罪行的不仅仅是军队将领，而且也是让战争成为可能的经济领域的技术官僚。

而俄罗斯代表则在会议上反驳说，影响全球经济的主因是西方的各种制裁措施，与战争无关。

本次20国集团财长及央行行长会议原本旨在为11月在巴厘岛举行的成员国领导人非正式峰会做准备，为世界经济走出两年多来新冠疫情的冲击协调对策。但自2月24日爆发的俄乌战争成为国际会议的必然话题。印尼作为本届20国集团轮值主席国希望保持中立，维持邀请俄罗斯与会的决定，但也同时邀请并非20国集团成员的乌克兰财长发表视频讲话。这就是这一平台不可避免地成为西方与俄罗斯围绕乌克兰危机交锋的场所。此前的20国集团成员国外长会议已经因此而未能发表最后声明。

几个月来，受俄乌战争影响，全球能源价格飞涨，在美欧等地引发通货膨胀，而粮食供应紧俏则可能令不少贫穷国家陷入饥荒。印度尼西亚16日呼吁与会国不要偏离推动经济复苏的目标。印尼央行行长表示，到目前为止，与会各方会谈有进展，但还需要拿出具体成果，支持世界经济复苏，向国际社会彰显20国集团的作用以及该集团为支持经济复苏做出的努力。