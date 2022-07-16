安理会吁停止为海地帮派提供武器

海地/联合国

在海地首都太子港一个区巡逻的武装人员2022年7月11日

联合国安理会周五一致通过了美国和墨西哥的提案，呼吁成员国禁止向在海地活动的帮派转让武器，但安理会没有像中国在本周所坚持的那样，决定对海地实施禁运。

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安理会周五通过法案的文本"呼吁成员国禁止向海地涉帮派暴力、犯罪活动或侵犯人权的“非国家行为者”转让小型武器和轻型武器及弹药"。

据法新社消息，曾呼吁对海地黑帮实行小武器禁运的北京表示，联合国安理会通过的"这项决议是对黑帮的警告"。中国驻联合国大使张军在表决后说，根据决议，可在90天内，对黑帮领导人采取个别制裁。

他补充说，该文本"原可以做得更好"。不过他认为，这个文本是"朝着正确方向迈出的良好一步"。

中国大使周五再次对海地的"权力真空"、"人道主义局势恶化"和"帮派暴力"表示遗憾。

在整个一周内，北京一直在发动攻势，以强化美国和墨西哥提出的草案内容，法新社说，在海地陷入危机之际，联合国的法案内容被认为太软。

法新社说，近年来，在海底问题上，北京在联合国的活动越来越积极。原因是什么？据西方外交官说，在海地当局承认台湾后，中国希望进行报复。

但北京否认在这两个问题之间建立任何联系。

除了没有在联合国这个法案中写入武器禁运外，中国也未能迫使启动向海地派遣警察部队以实现该国和平的磋商。

该决议仅仅要求联合国秘书长古特雷斯与该地区国家探讨加强海地安全的"可能选项"，并在10月15日提交报告。