拜登刚离开--加沙以色列又开打

加沙/以色列

以色列军队周六7月16日说，在加沙向以色列发射了四枚火箭弹后，以军打击了哈马斯在加沙的阵地，巴勒斯坦消息人士说，这些打击损坏了房屋，但没有造成人员伤亡。

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7月15日晚，以色列南部阿什克隆（Ashkelon）和其他比邻加沙地带的城镇响起了警告火箭弹发射的警报。

以色列军队在其声明中说：“其中一枚火箭弹被反导盾牌拦截”，并补充说，另外三枚火箭弹落在开阔地带。

作为报复，以色列军队今天周六早些时候对巴勒斯坦飞地加沙的哈马斯阵地进行了一系列空袭，该飞地已被以色列封锁了15年之久。

以军的声明还说："战机瞄准了加沙地带中心的一个哈马斯武器制造场所"。据以色列军方称，这是 "加沙地带最重要的火箭弹制造地之一。

哈马斯的发言人哈泽姆-卡西姆（Hazem Qassem）谴责了这些袭击，但没有提到任何伤亡。

拜登援助一亿美元

这次哈马斯和以色列相互攻击是在美国总统拜登到访被以色列占领的约旦河西岸地区第二天。拜登昨天在伯利恒与巴勒斯坦总统阿巴斯会面。这是拜登中东之行的一部分，他还访问了以色列。

乔-拜登宣布为东耶路撒冷的医院系统提供1亿美元的援助，东耶路撒冷是被以色列占领的圣城的巴勒斯坦区。

虽然拜登先生呼吁建立一个具有"领土连续性"的"独立的巴勒斯坦国"，但他也说，恢复自2014年以来陷入僵局的以巴和平进程的条件目前还没凑齐。

在哈马斯发言人看来，"美国总统乔-拜登在巴勒斯坦问题上的讲话没有任何新意，只是巩固了他对以色列占领的看法的偏见"。