拜登结束中东行：不给中俄留真空 不让伊朗搞事情

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拜登周六在沙特红海城市吉达结束他作为美国总统的首次中东之行。他承诺，“我们不会留下一个由中国和俄罗斯填补的真空"，不会让“伊朗在这里设埋伏”。

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乔-拜登7月16日在沙特阿拉伯的最后一天访问中，努力宣传他的中东愿景。白宫一名高级官员周六告诉记者，拜登预计将宣布，除其他事项外，美国已认捐10亿美元，支持中东和北非的"短期和长期"粮食安全。

拜登今天计划与埃及、阿联酋和伊拉克领导人举行双边会晤，并将出席"海湾合作委员会+3"峰会。

在沙特第二大城市吉达举行的海合会+3会议，包括海湾合作委员会的6个成员：沙特、阿联酋、卡塔尔、阿曼、科威特、巴林，和埃及、约旦与伊拉克。

拜登的国家安全顾问沙利文周五说，拜登总统将"明确和实质性地提出他对中东的愿景"。

乔-拜登周六在吉达结束本周从以色列开始的首次中东之行。他承诺："我们不会留下一个由中国和俄罗斯填补的真空"。不会让“伊朗在这里搞伏击”。

法新社说，对于拜登来说，他此行对外亮出的一个灾难性的形象，就是在吉达与沙特王储穆罕默德-本-萨勒曼（MBS）的会面，以及他与本撒勒曼的对拳致意。

据美国一份解密报告指出，沙特王储本-萨勒曼应该对2018年沙特记者卡舒吉（Jamal Khashoggi）谋杀案负有责任。这起发生在沙特驻伊斯坦布尔领馆的阴森事件导致有史以来沙特最严重的国际丑闻。利雅得则一直否认王储对那次暗杀负有直接责任。

拜登刚上台时，针对华盛顿邮报记者卡舒吉被杀案曾说美国应该在民主和人权方面"以身作则"地展示其力量，并保证要让沙特成为国际“贱民”。

拜登周五晚间在记者会上保证说，他与沙特王储的会面从"一开始"就提及此案，以确保"尽可能清楚"。

面对被害记者卡舒吉的女友和许多活动人士的抗议，白宫试图强调拜登吉达之行的成果。

不愿透露姓名的美国官员说："俄罗斯正在对伊朗下注”。俄罗斯总统普京预计将于7月19日访问德黑兰。“而我们赌的是一个更一体化、更稳定、和更和平和更繁荣的中东”。