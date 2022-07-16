莫斯科首席拉比因乌战逃离俄罗斯，敲响在俄犹太人警钟

俄乌战争

四个月前，莫斯科犹太教首席拉比因拒绝支持乌克兰战争，从俄罗斯携妻子低调出逃，在耶路撒冷如履薄冰。他不愿按照俄罗斯政府希望的那样，公开对入侵乌克兰的军事行动做出赞美或者支持，反而发出了反战的声音。如今，他在以色列通过世界报，远程敲响在俄犹太人群体的警钟。

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莫斯科犹太教首席拉比品查斯-金施密特今年59岁，生于德国苏黎世，法语是他的母语。自从苏联解体之后，他在俄罗斯致力于发展犹太人组织，复兴犹太人活动，至今已有33年，直到乌克兰战争的爆发。在接受世界报采访时，他指出，这场战争“对乌克兰和在乌犹太人群体而言，是一场巨大的灾难，在乌的犹太教堂大量被毁。而对于俄罗斯的犹太人群体而言，这同样也是他们的灾难”。对此，他表示“自己无法闭嘴”。

金施密特指出，“俄罗斯从国家层面非常严格地控制着公民社会，有力量摧毁我们建立起来的一切”。他说，“俄罗斯政府想方设法用另一位拉比来代替我。我不想说是谁，但此人来自一个很小的社群”。他透露称，到目前为止，这项行动一直没有成功，但自己已经在犹太社群代表的建议下，已同意于本月辞去莫斯科首席拉比的职务。

世界报在今天登出的这篇采访中，称“乌克兰战争重新唤起了俄罗斯犹太人内部的旧有恐惧”。 金施密特表示，自2月24日战争爆发以来，俄罗斯15万名犹太人当中，有超过10%已经离开”。这些人离开俄罗斯的动机是多种多样的，比如担心国门封锁，担心铁幕会像苏联时代一样落下。

金施密特还提到了俄罗斯外交部长拉夫罗夫在5月发表的一句言论，当时拉夫罗夫暗示说，希特勒也具有犹太血统。 对此，金施密特表示，“犹太人担心沙皇和苏联时代曾经存在的国家反犹主义会死灰复燃”。

另外，还有一些俄罗斯犹太人担心俄罗斯和以色列之间的关系进一步恶化，或者担心战争总动员。金施密特虽然没有呼吁在俄犹太同胞立刻离境，但他指出，“已经有一些拉比在这么做了，他们还敦促所有人最好拿到第二本护照，以防万一”。