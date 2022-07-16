险招：莫斯科从乌克兰核电站发射导弹

俄罗斯/乌克兰/核电站

乌克兰核能运营公司指责莫斯科在乌南的扎波罗热（Zaporijjia）核电站部署导弹系统，并在7月15-16夜间从那里向尼科波尔（Nikopol） 和第聂伯罗（Dnipro）地区发射导弹。

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乌克兰国家核能发电公司（Energoatom）总裁彼得罗-科廷（Petro Kotin）在接受乌克兰联合新闻频道电视采访后在电报群（Telegram）上谴责俄罗斯占领者在扎波罗热核电站内安装了导弹发射系统。 他说：“占领者正在把他们的机器带到那里，包括导弹系统，他们已对第聂伯罗河对岸和尼科波尔的领土进行了打击。"该地区位于扎波罗热西南80公里处"。

乌克兰国家核能发电公司（Energoatom）总裁彼得罗-科廷表示，（核电工厂的）情况非常紧张，而且紧张程度与日俱增。他说，多达500名俄罗斯军人仍在工厂内，并"控制"着它。

法新社说，这个乌克兰最大的发电厂在2月24日俄罗斯入侵乌克兰后不久，于3月初落入俄军之手。

昨夜，乌克兰几乎整个国家都处于空中警戒状态，官方和非官方消息来源在社交网络上报道了几起轰炸事件，比如在米科拉耶夫和顿涅茨克地区。

乌克兰总统泽连斯基周五晚间在其传统的每日声明中报告了在该国东部第聂伯罗、在基辅东南的克雷门楚克以及在基辅地区的轰炸。

此后不久，乌克兰空军表示，当晚10点左右，俄罗斯从里海向第聂伯罗发射了一些Kh-101导弹，其中4枚被乌军摧毁，但有几枚击中了一个工业场地，从表面上看没有人员伤亡。

乌克兰南部地区的指挥中心在今天周六黎明时分说，局势"紧张但得到控制"。

乌南指挥中心在脸书上说，"敌人继续在之前他们占领的地区开展攻势，但因在地面缺乏成功，正在加强导弹和空袭"。该信息特别提到俄军在赫尔松南部和敖德萨南部地区的行动。

位于基辅以东350公里的苏米Soumy地区乌军指挥部昨晚报告说，全天都有炮击，共造成1人死亡，7人受伤。

昨晚，仍在乌克兰控制下的顿巴斯城镇克拉马托尔斯克（Kramatorsk）遭到了几次炮击。据乌克兰第81旅一位不愿透露姓名的防空官员说，对其中心广场（和平广场）的炮击留下一个两米长的弹坑，并击碎了周围建筑物的窗户，因发生在宵禁之后，没有造成人员伤亡。

昨天早些时候，克拉马托尔斯克南部朝着机场方向的地方至少遭到三次炮击。法新社记者在那里看到了一大股烟雾，然后在一个高地上，还看到另一个被俄罗斯觊觎的城市斯洛维扬斯克上空出现了同样多的烟雾。

俄罗斯国防部指责乌克兰军队炮击斯洛维扬斯克，假装是俄罗斯的打击，"意图在平民中灌输反俄情绪"。

但是，乌克兰和国际社会仍震惊于周四俄巡航导弹袭击并摧毁了乌西数百公里外的文尼察（Vinnytsia）市中心。

泽连斯基诅咒

乌克兰总统泽连斯基周五晚间警告说，识别这起袭击责任人的工作已经启动，他回顾说，这次袭击造成包括3名儿童在内的23人死亡，还有4人失踪，200多人受伤，其中4人情况危急。

他说，”俄罗斯社会有这么多的杀人犯和刽子手，它将在几代人的时间里保持毁灭，这是它自己的错”。

面对国际社会的谴责，俄罗斯国防部表示，它针对的打击目标是"乌克兰空军司令部与外国武器供应商代表"在文尼察举行的会议。

然而，一位美国高级国防官员在匿名情况下指出，"没有迹象表明附近有军事目标"。

一直以来，俄罗斯从未承认其武装部队在乌克兰的任何失误或罪行，并一味声称它只打击军事目标。

在当地，分离主义部队说，他们正在继续推进，并正在完全控制西弗尔斯克（Siversk）。这个城市本月早些时候在俄军占领更东边的利西昌斯克（Lyssytchansk）之后，便遭到攻击。

据英国国防部称："俄罗斯部队从利西昌斯克向西弗尔斯克进行炮击和突击后，正在缓慢向西推进，以开辟一条通往斯洛维扬斯克和克拉马托尔斯克的路线。

乌克兰则在几周前在南部发动了反攻，以夺回被莫斯科占领的唯一地区首府赫尔松。

在外交方面，欧盟委员会副主席塞夫柯维奇（Maros Sefcovic）周五告诉法新社，欧盟计划在其下一轮制裁中针对俄罗斯黄金出口。"这将切断普京在乌克兰的战争的另一个资金来源渠道。

泽连斯基7月15日晚间说，美国即将在预算法案中编入对乌克兰的额外援助，特别包括"以非常重要的方式"发展乌克兰的航空能力。他说，在过去两周里，华盛顿已向乌克兰国库提供了30亿美元。