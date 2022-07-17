俄罗斯被指在核电站部署发射导弹 欧盟讨论更严厉制裁

欧盟/俄罗斯/制裁

莫斯科被指控在乌南扎波罗热核电站部署和发射导弹，欧盟准备对其实施更严厉的制裁。欧盟定于7月18日召开外长会议磋商欧盟委员会提出的加强版制裁方案。

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欧盟27个成员国周一将举行外长会议，讨论对俄罗斯实施更严厉制裁的措施，因为莫斯科被指控在乌克兰南部扎波罗热核电站部署和发射导弹。

乌克兰第聂伯罗州州长雷茲尼琴科（Valentyn Reznichenko）周六谴责俄罗斯狂轰滥炸。他说，尼科波尔（Nikopol）境内"炮火泛滥"，俄罗斯的"格拉德"导弹射向居民区"。他还说："救援人员在废墟下已发现两人死亡。

欧盟各国正在考虑欧盟委员会提出的对莫斯科制裁方案的加强版，其中包括禁止购买俄罗斯黄金，此举可使欧盟的制裁与七国集团伙伴的制裁相一致。

欧盟委员会的另一项制裁建议是将更多俄罗斯人列入欧盟的黑名单。

欧盟委员会主席冯德莱恩在向27个成员国转达了新制裁措施后说：“莫斯科必须继续为其侵略行为付出高昂代价”。

据一位欧盟高级官员称，布鲁塞尔对俄罗斯的新制裁措施正在初步讨论中，预计还不会有任何决定。

据俄罗斯海关称，俄罗斯黄金的最大买家是英国，2020年英国进口290吨俄罗斯黄金，价值169亿美元。

G20 "纵火犯"参加消防员会议

西方国家本周在印尼巴厘岛举行的20国集团财长峰会上认为，世界其他国家也感受到了俄罗斯侵略乌克兰战争的代价，由于在此问题上缺乏共识，G20财长峰会昨天周六结束时，没有发表联合公报。

加拿大财长弗里兰（Chrystia Freeland）说，俄罗斯参与20国集团会议是"荒谬的"，"相当于邀请一个纵火犯来参加消防员的会议"。

乌克兰也有类似指责，乌克兰国家核能发电公司（Energoatom）总裁彼得罗-科廷（Petro Kotin）周六在电报群（Telegram）上谴责说，占领者在扎波罗热核电站内安装了导弹发射系统。 他说：他们已对第聂伯罗河对岸和尼科波尔的领土进行了打击。该总裁表示，目前（核电工厂的）非常紧张，而且紧张程度与日俱增。他透露说，在这个核电厂内还有多达500名俄罗斯军人。