日本54%参议员赞成“自卫队”入宪

日本/修宪

日本在推动修宪的前首相安倍遇刺两天后举行参议院选举。2022年7月10日

共同社7月16日汇总对日本参院有关修宪的调查问卷，其中54.2%的参议员赞成把自卫队写入日本《宪法》第九条的修宪方案，反对的为32.7%。

广告 继续浏览后续

共同社说，在参院选举中，对修宪态度积极的“修宪势力”维持了提议修宪所需的三分之二以上议席。

赞成在岸田政府下修宪的占比64.8%，反对的31.4%。首相岸田文雄已经表示，有意尽快由国会提议修宪，讨论也有可能加速。

该调查还显示，几乎所有主张修宪的日本议员都赞成把自卫队写入宪法第九条，比例高达96.4%。

至于修宪的“紧迫性”，52.3%的人回答“有必要”加紧讨论修宪”，28.8%回答“没必要”。“因反对修宪所以认为无需讨论”的仅占7.2%。

关于修宪的“最优先”事项，在“加紧”修宪派当中，认为应优先在宪法中写明自卫队存在的人最多，占比41.3%；而第二个优先事项则是消除参院选举的合区，仅占比12.5%。

此外，赞成为了自我防卫而让日本拥有阻止对方导弹发射的“对敌基地攻击能力”（反击能力）的人占51.6%，反对的24.8%。

日本政界主张修宪的势力包括4个党：自民党、公明党、日本维新会、国民民主党。此外还有主张修宪的无党派议员。